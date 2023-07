Los males respiratorios azotan a los niños y la influenza se cobra otra vida

“Volví con mi hija con 39 grados y tampoco la atendieron, pese a que su saturación también estaba baja. Primero vino la enfermera y después la doctora, pero indicaron que no era para emergencia, porque ese día había paro de 24 horas y solo atendían casos urgentes. Me enojé y les dije: tengo que traer a mi hija muriéndose para que sea emergencia, la tengo que traer convulsionando para que ustedes crean que está con fiebre, pero no me atendieron. Me fui a un consultorio al frente de la posta para que me le hagan nebulización, pero tampoco me la asistieron porque necesitaban receta”, protestó.