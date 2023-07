Los más ricos hacen sus fortunas en el sector tecnológico y la moda

Muchos no se conocen entre ellos, son diferentes, pero todos han apostados por el emprendimiento y el desarrollo de sus fortunas en sectores estratégicos como la tecnología, el negocio de la moda y el ecommerce. Estas personas forman partes del ranking de los más ricos que realiza la revista Forbes cada año.

Pero también los negocios e inversiones son uno de los segmentos más destacados, en especial el negocio de la moda. Bernard Arnault, jefe del gigante de artículos de lujo Moët Hennessy -Louis Vuitton (LVMH) , toma su lugar como la persona más rica del mundo, marcando la primera vez que un ciudadano de Francia lidera el ranking. Su riqueza es de $us 211.000 millones.

Según Forbes, LVMH ha crecido, en gran parte mediante adquisiciones, hasta abarcar más de 70 marcas, entre ellas Fendi, Bvlgari , Dom Perignon, Givenchy, Loro Piana, Fenty Beauty, Tiffany & Co. y la cadena de tiendas de cosméticos Sephora. Posee el 48% de la empresa, que tenía una capitalización bursátil de $us 452.000 millones a finales de marzo de 2023.

Mientras , Elon Musk, el visionario detrás de Tesla y SpaceX, ha experimentado un ascenso meteórico en los últimos años llegando a $us 180.000 millones. Tesla, es una empresa estadounidense con sede en Austin, Texas, que lidera el diseño, la fabricación y venta de vehículos eléctricos, techos solares, instalaciones solares fotovoltaicas y baterías domésticas.

En tercer lugar de esta lista está Jeff Bezos con $us 149.800 millones. Es presidente y fundador de Amazon. Bezos fundó el gigante del comercio electrónico Amazon en 1994 en su garaje de Seattle.

Bezos donó más de $us 400 millones en acciones a organizaciones sin fines de lucro en 2022 , aunque no está claro qué organizaciones recibieron esas acciones.

Es propietario de The Washington Post y Blue Origin, una sociedad aeroespacial que desarrolla cohetes; voló brevemente al espacio en julio de 2021. Bezos dijo en una entrevista -en noviembre de 2022 con CNN- que planea regalar la mayor parte de su riqueza durante su vida, sin revelar detalles específicos.

“Este tipo de mentalidad y enfoque, permiten extraer las siguientes lecciones: identificar y capitalizar oportunidades de emprendimiento; construir negocios exitosos y prósperos financieramente. No buscar las ganancias rápidas y a corto plazo”, dijo.

La caída de las acciones, los unicornios heridos y el aumento de las tasas de interés se tradujeron en un año negativo para las personas más ricas del mundo. A nivel mundial, hay 2.640 fortunas de diez cifras, frente a las 2.668 del año pasado. En total, los multimillonarios del planeta ahora valen $us 12,2 trillones, una caída de $us 500 billones en relación a los 12,7 trillones de marzo de 2022.

Estados Unidos todavía cuenta con la mayor cantidad de multimillonarios, con 735 miembros de la lista con un valor colectivo de $us 4,5 trillones.

China (incluidos Hong Kong y Macao) sigue en segundo lugar, con 562 multimillonarios con un valor de $us 2 trillones, seguida de India, con 169 multimillonarios con un valor de $us 675 billones.

En total, los multimillonarios de EEUU tienen un valor colectivo de $us 4,5 billones, por debajo de los $us 4,7 billones del año pasado cuando los mercados retrocedieron. China cuenta con la segunda mayor cantidad de multimillonarios, con 495 (sin incluir a los ciudadanos de Hong Kong y Macao) que tienen un total combinado de $us 1,67 billones.