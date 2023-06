Los mineros cobrarán un 38% más de jubilación que otros sectores

Al respecto, Villarreal remarcó que este proyecto de modificación “es un paliativo”, que de ninguna manera soluciona los bajos valores de las pensiones que se pagan en el país y “si se quiere realmente dar una calidad de vida a los jubilados del sector minero se debe reducir los años para su jubilación a los 50 y no que siga vigente que recién se pueden jubilar a los 56 años”, observó.

Alberto Bonadona, ex director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), se preguntó cuál es cálculo actuarial que permita aumentar el Fondo Solidario. “¿Qué cantidad de recursos son los que el Gobierno busca conseguir con estas modificaciones en los porcentajes de aportes de empresarios y trabajadores?”, cuestionó.

“¿Será que el sistema solidario es sostenible si cada ve hay más jubilados que cobran la pensión solidaria y cada vez menos aportantes para el Fondo Solidario? El camino elegido no es el correcto y lo único que se puede proyectar es cada tanto los pocos aportantes van a tener que desembolsar mayores recursos”, advirtió Bonadona.

Jorge Cabrera, de la Federación Departamental de Jubilados de Santa Cruz, considera el último punto como una actitud discriminatoria en donde se hace foco en un sector de la población con bajos recursos y se la condiciona poder seguir trabajando, mientras no “mide con la misma vara a los funcionarios que tienen luz verde para trabajar y mejorar sus ingresos sin que se los obligue o ‘sugiera’ sutilmente dejar de trabajar”, criticó Cabrera.

Este examen “me parece una arbitrariedad total”, subrayó Villarreal. “¿Solamente ese grupo de personas (los políticos) no estaría con ningún desgaste físico o mental? todos lo tenemos. Creo que la ley tendría que ser pareja para todos”, cuestionó.

Villarreal consideró que, “si la mayoría de las personas no se está jubilando, no es porque no quiere terminar una etapa laboral. Simplemente es porque las pensiones de vejez son demasiado bajas”.