Los “muertos” gozan de buena salud

Algo anda mal. O lo que se conoce como las fuerzas democráticas de América Latina no tiene la menor idea de hacer política y desconoce cuál es la verdadera realidad de sus países, o es que la sensación térmica digital que generan las redes sociales sobre los malestares que aquejan a la izquierda no son evidentes y los supuestos enfermos terminales gozan de muy buena salud.

No son buenos tiempos para el presidente Guillermo Lasso, quien no solo ve cómo su principal adversario recupera terreno, sino que su agenda política, reflejada en las preguntas del referéndum que se realizó junto a las elecciones, fue rechazada en su totalidad por la mayoría de los ecuatorianos, al menos en lo que va del hasta ahora lento escrutinio.

En Perú las noticias no son diferentes. La controversial salida del expresidente Pedro Castillo parecería que en modo alguno significó una derrota para el movimiento político que lo respalda y que tiene paralizado a ese país desde hace varias semanas. Por primera vez en muchos años de inestabilidad política, la economía comienza a resentir las consecuencias.

Castillo no fue un buen administrador, de eso no hay duda ni siquiera entre quienes votaron por él, pero de ahí a que el péndulo político se haya dirigido nuevamente hacia el centro o la derecha, hay una gran distancia.

Tal vez por eso, la insistencia de los grupos “alzados” por adelantar una elección que podría serles favorable si continúan imponiendo en la agenda su discurso de reivindicaciones históricamente no atendidas.

La aristocrática Lima de pronto cambió de piel y muy cerca de los centros empresariales, en el barrio del Olivar, de las carpas instaladas por los marchistas emergieron los rostros de quienes, hasta ese momento, figuraban únicamente en las imágenes icónicas con las que se muestra el lado incaico y turístico de Perú. La insurrección del sur no es solo por influencia de otros, sino por condiciones insostenibles.

La primera condición para la construcción de cualquier proyecto político alternativo a los existentes que predominan en la mayor parte de América Latina es reconocer que los proyectos populistas o de “izquierda” no están debilitados, sino que han comenzado a corregir ciertos errores que los alejaron de sus bases y que permitieron una fugaz y engañosa recuperación de actores de otra tendencia.

La narrativa del llamado bloque democrático ha perdido eficacia incluso en la propia Venezuela, donde ya nadie habla de Juan Guaidó, de Leopoldo López o de otros líderes que representaron la posibilidad de un cambio y que, más allá de su valentía para enfrentar a un enemigo de peso, no consiguieron volcar la situación a su favor.

Tal vez, solo tal vez, la salida pase por pensar que no es mirando atrás como se pueden gestar los nuevos proyectos. Por escribir todos los días el epitafio del adversario, no nos dimos cuenta que era la vieja derecha la que tenía los días contados.