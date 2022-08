Los nuevos intangibles del derecho, sus Abogados

Cuando los abogados hablamos de intangibles, pensamos en la propiedad intelectual, métodos, nombres, marcas, know how, fondo de comercio, good will, que son susceptibles de registro, valoración económica y generadores de rentas. No obstante, este concepto en los últimos años ha ido mutando y los abogados nos hemos encontrado con un concepto bastante innovador que es el de la Marca Personal o Personal Branding.