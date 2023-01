Los paranoicos totalitarios del socialismo del siglo XXI

La brillante obra de Kafka El Proceso , de 1925, muestra el sombrío y tétrico mundo de una burocracia represiva, de un mundo de poder sin control. En él se oprime la vida y libertad. Existe un aparato de justicia, pero no justicia.

Joseph K es detenido por dos “guardias” a los que no se les permite decirle el motivo de su detención. K no sabe de qué es culpable y qué puede esperar de su juicio. En el proceso, se enmaraña cada vez más en un disparatado e inhumano engranaje burocrático. Al buscar la fuente del poder se ve atrapado en advertencias, y contradicciones absurdas. Acaba apuñalado como un perro por dos “actores” con disfraces ridículos.

El poder deshumanizante kafkiano tiene su versión avanzada en el Gobierno del MAS con el secuestro del gobernador de Santa Cruz, con la villana actuación de su Policía y de todo ese aparato de Justicia que no es justicia y que vive profundo en el intestino grueso del MAS, ¡qué asco!

El mundo kafkiano no basta al tétrico Gobierno masista de la mentira y del odio, la obra 1984 de Orwell emerge también con fuerza. Se viola también diariamente con su propaganda al ciudadano. Su ‘nuevalengua’ retuerce la verdad y crea su mundo al margen de la realidad.

El MAS paranoico está estancado detrás de la misma trinchera de miedo y mentira, con supuestos enemigos ocultos que le rodean. En esa mente, lo que aún no es reconocido es siempre solo lo oculto conocido. Es su laberinto de malas intenciones. Bajo la tétrica paranoia masista no hay nada nuevo. O mejor dicho, es un imperativo que no debe haber nada nuevo. Están presos en su propio sistema de pensar, sentir y actuar. Juzgan a todo y todos según sus propios valores. ¡Y vaya, los valores chutos que tienen!