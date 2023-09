Los peligrosos senderos de la democracia

Lejos de la democracia y muy cerca del autoritarismo, así se encuentra el sistema político boliviano. El colapso del Órgano Judicial es inminente puesto que las altas autoridades judiciales están a pocos meses de concluir su mandato y no hay acuerdo ni voluntad real de ninguna fuerza política para encontrar una salida posible que viabilice la elección magistradas, magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura.

De hecho, el Tribunal Supremo Electoral ha explicado con mucha claridad que ya no es posible llevar adelante una elección en lo que queda del año por las complejas tareas que se deben encarar para organizar una votación nacional.

La Cámara de Senadores logró aprobar una ley corta que no establecía fechas precisas, pero recortaba plazos al mínimo posible para cumplir y hacer cumplir la Constitución. La ley pasó a diputados para su revisión y los parlamentarios afines al presidente Luis Arce no tuvieron mejor idea que hacer consultas a una serie de instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia que, a la vez, recurrió al Tribunal Constitucional para que se efectúe un control previo de constitucionalidad. Claramente, es un jaque mate.

El problema radica en que el 2 de enero se inicia el año judicial y los altos tribunales estarán acéfalos. Se especula que Luis Arce aprobará un decreto supremo para que los actuales magistrados permanezcan en funciones hasta nuevo aviso. ¿El presidente puede recurrir a un decreto para modificar plazos de los mandatos constitucionales? Definitivamente, no; salvo que esté pensando seriamente en dejar de ser un gobernante democrático.

Inexplicablemente, el primer mandatario y el vicepresidente David Choquehuanca no han mostrado interés ni preocupación por este problema; ellos, junto a Evo Morales, están enfrascados en la lucha interna del MAS, están ocupados en colocar piedras fundamentales para obras de dudoso beneficio para el país, están interesados en reproducir el poder en lugar de preservar la democracia.

Una vez más se avizoran días complejos para la democracia boliviana porque el sistema no puede ni debe funcionar con un Órgano Judicial descabezado, con una Asamblea Legislativa que no sesiona, no legisla ni fiscaliza y con un Órgano Ejecutivo que ha demostrado escaso interés en respetar las reglas del juego democrático. Hay peligro inminente, es necesario alertarlo.