Los retos de Celinda Sosa

Ajenos a las obligaciones y compromisos internacionales del Estado, el excanciller Mayta y el ministro de Justicia, criticaron al juez García por haber actuado en contra de Bolivia, desconociendo que una autoridad judicial de un tribunal internacional debe actuar en apego al derecho y no como embajador o representante de su país de origen.

No es menos importante la demanda de los exdiplomáticos de carrera que fueron expulsados del servicio exterior boliviano por orden directa del canciller Rogelio Mayta, quien justificó su decisión argumentando que se trataba de funcionarios de “nariz respingada”, extremo que fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que podría resolverse en un nuevo juicio contra el Estado ante la Corte IDH.

No es menos importante mencionar que por falta de gestión diplomática, nuestro país no estuvo adecuadamente representado en foros internacionales de gran importancia, como la preparación para la nueva Cumbre sobre el Cambio Climático o el insulso intento boliviano de sumarse al grupo de los BRICS; es más, hasta ahora no se consolida la adhesión plena al Mercosur.