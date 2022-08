Los rezagados

Santa Cruz no se llevó la sede de gobierno, se llevó el país. Lo repito porque no vaya a ser que aparezca alguien decidido a afirmar que “acuñó” esta frase, como ha ocurrido otras veces. Santa Cruz se llevó el país.

Consecuencia de ese hecho, ahora hay un debate, que no llega a ser nacional, sobre la fecha del próximo censo. Un debate aburridor porque es falso, soslayado, periférico.

Lo que está quedando claro es que el MAS no tiene estrategas. Los que estuvieron detrás del cocalero en 2019 hicieron varios papelones en cadena. Y los que están detrás de Luis Arce ahora tendrán que explicarle por qué propusieron un censo para 2022, olvidando que el partido necesita que no se descubra la existencia de 1.200.000 votantes fantasmas inventados por una misión venezolana en 2009.

El alcalde de Sucre acaba de decir que, si por él dependiera, el censo no se haría nunca.

Es la afirmación más sincera de quienes no quieren el censo porque no aceptan que se descubra cómo está dividida la demografía del país en este momento. En suma, de quienes no quieren que las estadísticas oficiales reflejen aquello de que Santa Cruz se llevó el país.