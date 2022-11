Los saldos del primer round entre Arce y #fraudevo

El conflicto generado a partir de la fecha de realización del censo causa desconcierto y confusión en la ciudadanía e inclusive entre analistas y expertos en materia política. Y en política cuando las cosas aparentan no tener sentido, rara vez se debe a que los actores son unos completos idiotas o a que todos estén haciendo las cosas erráticamente sin ton ni son. Cuando, como en este caso, las cosas no parecen tener sentido, quiere decir que el problema no es el que parece, y por tanto los actores no están tomando decisiones en base a lo que pensamos que es el problema.