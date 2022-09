Los Salvatierra, la familia de once personas que no saben leer ni escribir

La casa no tiene barda, y en cuanto a los servicios básicos, apenas cuentan con el medidor de agua, de la luz se encarga el tío de Ever, que habita una casa colindante, y que les pasa electricidad, por supuesto, les cobra.

Once personas duermen en una habitación donde hay dos camas, o lo que queda de ellas, y un colchón curtido en el piso. Dos son adultos, y el resto niños, hijos entre doce años y un mes y medio.

Quizás la pobreza no es la excepción en ese barrio, pero sí el analfabetismo tan extendido en un mismo núcleo familiar, ya que ni Giovanna Quispe, la mamá, ni Ever Salvatierra, el papá, leen o escriben.

Según Ever, no ha sido posible que asistan al colegio porque solo tienen certificado de nacido vivo, excepto el niño de cuatro años, que nació en el baño, cuando el centro médico no atendió a la gestante por falta de documentos. Eso dicen.