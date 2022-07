Los servicios de salud atenderán con normalidad en el paro cívico

Sin embargo, aclaró que el funcionamiento no será como en días ordinarios , porque el paro implicará trasladar al personal de salud en micros.

Lamentó que la vacunación no sea la óptima, especialmente en lo que concierne a la tercera dosis, que debe ser aplicada cuatro meses después de la segunda, y que es la que garantizará la protección frente al Covid-19. Dijo que el grupo que menos acude es el comprendido entre 5 a 17 años , y exhortó a aprovechar el receso, y también el paro cívico, para aplicarse el inmunizante.

Desde la Caja Nacional de Salud (CNS) confirmaron que la atención será normal, ya que el personal de contrato, al no estar afiliado al Sindicato Médico y Ramas Afines (SIMRA) , por esa razón no puede parar. En la Caja Petrolera de Salud (CPS), los servicios también se desarrollarán como habitualmente.

En cuanto a las entidades financieras, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) no emitió comunicados sobre si abrirán o no, pero tanto desde el Comité Pro Santa Cruz como de la Uagrm, explicaron que por presiones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) no es posible que paren.