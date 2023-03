Los trabajadores de base no se sienten representados por la Central Obrera

Lo atiendo, pero no me grabe ni ponga mi nombre. “Son una élite de privilegiados. Esos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) son unos llunkus -persona que usa su lengua zalamera para buscar algo que no está a su alcance por mérito propio- que jamás defienden los derechos de los miles de trabajadores que viven del día a día porque están sometidos a los intereses partidarios de quienes nos gobiernan”. Así, una trabajadora de hogar, disparó contra la dirigencia sindical cobista, que en estos días formalizó al Ejecutivo el pliego petitorio sectorial que plantea un incremento al salario mínimo nacional de 10% y similar porcentaje a salario básico.