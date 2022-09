Los trastornos por la falta de poder del jefazo

Pero el jefazo es un caso de estudio sociológico y psicológico, no admite estar fuera del poder, se ha vuelto fóbico, no importa con quién pelea ni a quién alude. Se refiere a temas familiares, a reuniones privadas, todos hemos perdido celulares, pero que él lo pierda, lo quiere convertir en un tema de estado y en un caso político. Llego a pensar que cuando mira noticieros, si no lo nombran sufre demasiado, ya lo habían advertido desde la antigüedad los griegos, como algo que normalmente padecen aquellos líderes que no tienen formación democrática, que tienen aspiraciones de dictadores y que se creen imprescindibles en la historia de sus pueblos. A ese trastorno se le llama Síndrome de Hubrys.