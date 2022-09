Los vehículos ‘chutos’ de lujo en la Amazonía: llegan de Brasil y cargan gasolina previo acuerdo

Son vehículos de lujo y la mayoría ingresan desde Brasil. Andan por las calles de los municipios de Riberalta y Guayaramerín, en el departamento de Beni, sin ningún problema. La Policía solo los mira. En las gasolineras cargan combustible sin contratiempos. Es más, reciben factura de su compra. La mayoría de estos vehículos indocumentados son de lujo y son de uso particular. En la Amazonía existe una especie de pacto para que puedan circular.

Del precio prefirió no hablar, pero dijo que por lo menos está un 50% menos a lo que cuesta en una importadora en las ciudades del eje central. “Cargo gasolina sin ningún problema. Acá no vemos esto como un problema. Hay señores que tienen sus vehículos chutos y son su herramienta de trabajo”, relató el propietario. Acabando la avenida Dos Estados, en la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, que es separada por el río Mamoré de Guayaramerín, existe un pequeño muelle que es usado para pasar los vehículos en embarcaciones grandes. Está a unos diez minutos del punto fronterizo legal.

En la Alcaldía de Guayaramerín no atendieron los requerimientos de este medio. Sin embargo, la concejal de ese municipio Ilonka Saucedo admitió a un medio local que el contrabando de muchos productos -incluido vehículos- se debe a que esa región está muy alejada y desconectada de otras zonas industriales de Bolivia.

“(En Guayaramerín) no hay industrias, no hay empresas, y las que hay se asientan en Riberalta, que está a una hora de nuestro pueblo. Tenemos la luz más cara del país, entonces no hay posibilidades para la gente que quiere venir a invertir en esta región, por ello lo único que hay en Guayaramerín es comercio”, dijo Saucedo.