Los verdaderos problemas del Gobierno

La gente sabe hace muchísimo tiempo que el Gobierno y toda la tropa de masistas son unos corruptos marca diablo, y tiene también medio asumido que el narcotráfico es un elemento inseparable de la economía nacional, con todo lo malo y lo bueno que eso implica. Quiero decir que éstos no son temas nuevos. Es cierto que son temas que joden y que fatigan a la gente desde hace varios años, pero no son temas que generen movilización y articulación de protesta social. La prueba es que, mientras hubo plata, los niveles de conflictividad social han sido muy bajos.

El Gobierno no ha podido y no podrá resolver el tema económico de fondo y por lo tanto la espiral inflacionaria y su impacto en el empleo no se detendrá. Con este panorama por delante, es previsible que la conflictividad social tienda a complicarse más temprano que tarde. Éste es el problema de fondo del Gobierno y, ante algo así, no hay narrativa ni propaganda ni maniobra distractiva que sirva realmente. Por consiguiente esta nueva arremetida autoritaria y fascistoide en contra de la oposición y de Santa Cruz, no le servirá de nada al Gobierno. Es más, lo único que conseguirán es ahondar la percepción de un gobierno empobrecedor y cada día más abusivo.