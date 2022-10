Losetas y revitalización del centro cruceño

La revitalización del centro cruceño no solamente pasa por la ejecución de obras selectivas si estas no tienen un hilo que lleve a un plan serio, plan que hace mucho tiempo ronda por los colegios de profesionales, pero que no tiene la importancia política como para ser asumida por el ejecutivo municipal, la revitalización del centro es un plan serio que debe tomar en cuenta muchos factores y debe corresponder a un estudio profesional y multidisciplinario.