‘Lucho’ defiende su modelo económico que “está agotado”, según analistas

Eso le permitió argumentar que en la actualidad hay una crisis “multidimensional y paradigmática”, de la que Bolivia no es ajena .

José Gabriel Espinoza, analista económico, indicó que no hay sorpresa en el discurso de Arce y lamentó que no haya una autoevaluación más detallada y solo se trate de explicar la situación económica a partir de los eventos internacionales.

A su vez, el economista, Darío Monasterio, fue más concluyente e indicó que el actual modelo económico está agotado porque tiene 10 años consecutivos de déficit fiscal; se basaba en la explotación de los recursos naturales no renovables y la redistribución de sus excedentes a través del Estado empresario, el mercado interno, los bonos y la informalidad.

“Los excedentes ya no están más: ni el precio (alto) ni la cantidad (producción). Entonces no hay que redistribuir, ni como subvencionar empresas estatales. No reconocer errores ni enmendar el camino, es más bien un autosabotaje”, concluyó Monasterio.