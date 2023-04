Lucía Gala: “Lo que la sociedad crítica en una mujer es que sea soltera, treintona y sin sueldo fijo”

Es productora de moda y una de sus pasiones es la fotografía, con la que tiene más de 10 años de experiencia; además, disfruta maquillar y crear. No cabe duda que sus manos y su mente se inspiran en el arte.

Lucía vivió una ruptura amorosa y ya no se sentía bien en su trabajo de oficina. Ambas situaciones fueron detonantes para que ella decida tener su propio podcast. La novedad es que en las producciones trata temas tabúes para la sociedad y la mayoría de sus invitadas son mujeres.

El objetivo es que aborden temas que no se animan hablar en público, de manera que todos sepan que las mujeres no están solas.

Nací rodeada de obras de teatro, conciertos de música y presentaciones de ballet; desde que tengo memoria estoy subida al escenario, eso me ligó a desarrollar mi lado creativo y pasión por el arte.

Donde más aprendí de producciones fotográficas ¡fue haciéndolas! Recuerdo que mi profesora en Buenos Aires el primer día de universidad nos dijo: “Yo no estudié, yo hice”.

La moda es relativa, lo que puede significar moda para mí, para otra persona puede significar algo completamente diferente. Yo creo que conforme pasan los años la moda y las tendencias han evolucionado tanto que lo más importante es que seas fiel a tu estilo, que te quede bien y te sientas cómoda con lo que uses. La mejor prenda que podemos vestir es el amor propio.

¡Nunca hay que decir nunca! Más aún con la ropa y la moda, lo que dices que no te pondrás ahora, puede que en unos años si lo hagas. Amo experimentar y ser creativa con la moda.

Este es un proyecto que tengo armado desde inicios del 2022. Ese año tuve un punto de quiebre en mi vida: terminé una relación muy larga y pública, estaba por cumplir 30 años y no me sentía realizada en mi trabajo de oficina. Estaba a punto de convertirme en todo lo que la sociedad más crítica en una mujer: soltera, treintona y sin un sueldo fijo, y lo termine siendo.

Decidí sacar lo mejor de esa experiencia y vivencia y me di cuenta de que no estaba sola, por esta crisis atravesamos todas las personas y quise darles voz a las mujeres y crear un espacio seguro para hablar de todo eso que no nos animamos a decir.