Lucifer debe estar contento

Otra critica que se hace a Kissinger es el de haber prolongado innecesariamente la guerra de Vietnam solamente para intentar obtener mejores términos para retirar los más de medio millón de tropas estadounidenses. Como parte de esa estrategia se desato un bombardeo masivo de Cambodia y Laos, países técnicamente neutrales, en flagrante violación del derecho internacional, causando la muerte de más de 150.000 civiles. Se calcula que más de 2,7 millones de toneladas de bombas fueron lanzadas; los Aliados durante toda la Segunda Guerra Mundial lanzaron algo más de 2 millones. Las condiciones que logró EEUU cuando al final se retiró no fueron mejores que las que podrían haber obtenido al principio de ese gobierno.

Lo primero que hay que señalar al hacer un balance histórico de Henry Kissinger es que el responsable en última instancia de la política exterior de EEUU no era Kissinger sino su jefe, el presidente Richard Nixon. Si bien los dos estaban en la misma sintonía Kissinger actuaba bajo las ordenes de Nixon, un presidente excepcionalmente interesado y enfocado en política exterior. Es en ese contexto que se debe relativizar la actuación de Kissinger, tanto en sus triunfos como es sus fracasos, así como en la miseria humana causada por la política exterior de su gobierno.

Esa filosofía considera que en las relaciones internacionales el fuerte impone sus intereses sobre el más débil más allá de cualquier consideración sobre lo que es justo o no; en el extremo, donde el más fuerte sobrevive y el más débil no. O sea, las relaciones entre países son regidas por la ley de la selva, vale decir, la ley del más fuerte, ya que no existe un gobierno mundial que promulgue leyes y las haga cumplir sobre la base de una concepción de lo que es la justicia.