Luhan Ortiz: “No me costó mucho perdonar a la persona que me transmitió VIH”

Los prejuicios y el qué dirán quedaron atrás, él recibió el cariño de propios y extraños, que lo llenaron de mensajes de cariño, algo que fue vital para seguir adelante.



Su expareja le transmitió el virus, pero en su corazón no guarda odio, ni rencor, solo ganas de luchar, salir adelante y ayudar a quienes lo padecen.



Como dice Luhan: tener VIH no es sinónimo de muerte, hoy él vive a pleno su día.



¿Anunciar que tenías VIH te liberó?



Este proceso lo venía pensando hace años, era una cruz con la que cargaba.



Tomar la decisión no fue nada fácil ya que mi mente estaba cargada de toda clase de prejuicios, el qué dirán, cómo lo tomarán mis amigos, mi familia, las empresas con las que trabajo, etc.



Al pasar el tiempo, unos amigos se acercaron a mí porque se corrió el rumor de que yo era VIH positivo.



Me contaron lo que estaban pasando y cómo se estaban sintiendo, acompañé a cada uno en su proceso haciendo los análisis necesarios e identificando si eran portadores o no. Entonces, lo que me motivó a hablar fue pensar en las personas que estarían pasando por la misma situación que yo pasé, el no saber a quién recurrir, el no tener con quién hablarlo, el sentirse solo, aislado, marginado ante un mundo tan grande.



El poder ayudar a las personas a través de mis vivencias y experiencia es lo que me motivó y liberó.



¿Cómo te das cuenta de que estabas con VIH?



Saliendo de una relación con un ex novio. Normalmente, me realizaba chequeos médicos cada seis meses para saber que estaba todo en orden. La última vez que me había realizado fue antes de comenzar la relación. Terminando la misma volví a hacerme los chequeos correspondientes y fue ahí que me dieron los resultados positivos al VIH.



¿Por qué decidiste hacerlo público?



Cuando un círculo pequeño de personas supo de mi estatus se acercaron a preguntarme, aterrados de estar pasando por una situación similar. Desde ese momento en que ayudé a las personas que me lo pidieron, ahí entendí de que es necesario hablar del tema, afrontarlo con normalidad, no solamente para que todos como sociedad aprendamos sobre ello, sino también para ser empáticos con el prójimo, buscar un bien por la sociedad en común. Tener VIH no es sinónimo de muerte.



En un principio no quisiste aceptar el diagnóstico, ¿cómo saliste de esa depresión?



En mi búsqueda de encontrar una persona con quien compartirlo, hablar o simplemente procesar lo que me sucedía es que conozco a una pareja de amigos -que ambos son portadores de VIH- y es ahí cuando los dos me hacen entrar en razón, me explican absolutamente todo, de una manera tan simple, tan amorosa y tan libre de estigmas que terminan contándome ellos su historia y yo viéndolos vivir con el diagnóstico hace años, llenos de salud. Eso me motivó a empezar con mi tratamiento y superar la depresión en la que me encontraba.



¿Quiénes te apoyaron en esta etapa?



Tuve el apoyo de dos grandes amigos en aquella época que hoy por hoy ya no se encuentran en mi vida porque simplemente ya cumplieron su etapa. Agradezco infinitamente haberme encontrado con estas personas que en su momento fueron mi sostén y roca para no caer en lo peor.



¿Perdonaste a la persona que te contagió el VIH?



Lo perdoné, no me costó mucho hacerlo, lo hice en el momento que empecé con mi tratamiento, porque comprendí que nosotros solo damos lo que está en nuestro corazón. Lamentablemente, la persona sabía de su estatus y no estaba siguiendo el plan necesario para tener una salud plena.



Al entender esto lo único que sentí por él fue empatía, fue tratar de entender qué tan dañado tiene que estar para querer dañar a los demás y ahí entendí que el problema no era yo, sino lo que él estaba atravesando.



¿Qué le decís a él y a las personas que transmiten a personas sanas?



Que entiendo el enojo, la molestia, la frustración, pero que no hay por qué cargar con piedras que no nos pertenecen, que tomen esto como una oportunidad para hacer el bien y para vivir la vida al máximo, agradecido por cada día y segundo en esta tierra.



¿Te considerás un guerrero de la vida?



No me considero un guerrero, considero que la vida me dio una sacudida y me dijo: ‘aprende a vivir’. Desde entonces enfoco mis energías en tratar de hacer el bien común.



¿Muchos piensan que no se puede vivir con VIH ¿cuál es tu mensaje?



Todo se puede en esta vida, las limitaciones, nosotros mismos las ponemos en nuestra mente.



Llevo casi ocho años bajo tratamiento y estoy más sano que nunca. No se trata de ahogarse en las penas, se trata de abrazarlas, aceptarlas, procesarlas y sanarlas. Si no sanamos y no nos movemos nos quedamos estancados por siempre. Agua que se estanca se pudre.



¿Con tu testimonio estás ayudando a muchas personas, ¿qué sensación te deja?



La sensación es de una inmensa satisfacción y alegría el saber que puedo ayudar a los demás a no sentirse mal, a que puedan recurrir a profesionales capacitados para tratar los temas y además que puedo mostrar que sí se puede.



¿Has recibido mucho amor y apoyo de propios y extraños?



La verdad que la cantidad de amor ha sido abrumadora aún sigo procesando qué tan hermosa es la gente de nuestro país, hasta la fecha sigo recibiendo muchos y muchos mensajes de agradecimiento por parte de personas portadoras de VIH, y de familias que han perdido a sus seres querido porque no lo hablaron, porque no lo comunicaron a tiempo.



¿Piensas crear algún grupo o fundación de ayuda?



De hecho, sí. Hoy por hoy ya estamos con un grupo de apoyo y soporte para personas con VIH, familiares y personas que se quieran sumar para ayudar. Este grupo está conformado por sicólogos y médicos especialistas en los temas para ayudar y tratar a las personas que necesiten de nuestro apoyo. Este 2024 igual se vienen más acciones que estamos coordinando con distintas instituciones para crear conciencia. El 19 de enero tenemos un conversatorio en Montero para hablar libremente del tema y crear conciencia junto al Centro de Rehabilitación y Habilitación Bio-Psico-Social de Montero.



¿Qué mensaje le da a las personas que portan el VIH?



Primero, quiero comenzar diciendo que no están solos, que no se culpen por lo que les pasó, que la vida sigue, es ponerle el pecho y seguir para adelante. Mirar hacia atrás ni para dar impulso. Vivan intensamente cada día, porque cada día es un regalo de Dios. Y obren bien porque cuando hacemos las cosas bien, todo, pero absolutamente todo vuelve multiplicado.