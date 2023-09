Luis Arce y Santa Cruz

En los últimos años, se ha discutido mucho sobre el “modelo de desarrollo cruceño” y no han faltado políticos o académicos que, con más ceguera que razón, descalificaron ese concepto como si con ello lograran negar una realidad muy evidente. Bien, si la idea de “modelo” causa tanta susceptibilidad, que se hable entonces del modo de vida cruceño y en ello no hay discusión posible.

En ese contexto, cabe analizar la presencia del presidente Luis Arce Catacora en los actos oficiales de la efeméride cruceña. No se puede aplaudir la decisión asumida por la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental de no invitar al mandatario a los actos oficiales. Aunque las diferencias políticas sean profundas o irreconciliables, asambleístas y autoridades departamentales debieron asumir que gobiernan para toda la ciudadanía y no sólo para sus afines.