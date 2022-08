Luis Fernando Camacho: "Santa Cruz es más grande que un alcalde, gobernador o rector”

Si no hubiésemos hecho paro ni cabildos, no hubiésemos tenido autonomías. La esencia del cruceño es la lucha, si nosotros vemos que el masismo pretende desinformar con algunos aliados que tiene frente a lo que son los paros. Tenemos un pueblo de lucha; un pueblo que, a pesar de que aportamos el 30% del PIB a Bolivia, recibimos menos del 3%. Con eso, hemos construido el país que tenemos y el departamento creció en población y necesidades y demanda encarar otra lucha.

Cuando gente afín al MAS bloquea ni la Policía los mueve. Después negocian. Con nosotros no quiere paro, no quiere dialogar y esa es su esencia autoritaria.

El gobierno no solo está demostrando soberbia, sino que hace actividades para decirnos: ‘no los queremos escuchar’. Esa es una realidad. Busca actores internos, pero esto no es nuevo, pues ha hecho varios intentos para dividir a la institucionalidad de Santa Cruz. Les pido a los cruceños que este lunes y martes demostremos la fuerza de nuestro departamento, la convicción y fe que tiene el ciudadano. Salgamos a las calles y manifestemos nuestra voz, que es la única vía en la que podemos encontrar la victoria en esta gran lucha por el censo. El beneficio, al final del día, será para todos los cruceños y todos los bolivianos.

Se ve que existe una intencionalidad para dividir, pero no lo harán. Están usando los mismos actores que utiliza el MAS y, ahora, lo único que suma a su discurso contra el paro es el alcalde. Después de eso, no hay que preocuparse; Santa Cruz es mucho más que un alcalde, es mucho más que un gobernador, es más que un rector.

Me gustaría decirle al alcalde que quien no hace obras es él. Todo el pueblo lo sabe y le reclaman obras. Las obras se basan en números. Hemos ejecutado en 2021, 87,9% del presupuesto, más que la alcaldía, más que el Gobierno nacional y esas son obras. El alcalde, más allá de no tener capacidad de gestión, ha entrado al peor de los escenarios que es el haber sido comprado por el MAS.