Luis Vega: “Quiero grabar con artistas que admiro y ganar mi Grammy”

Luis Vega es el cantante del momento y es que cada canción que interpreta es un éxito total. Todo, fruto de su esfuerzo, talento y de su público que lo inspira para escribir sus hits. La fama no se le ha subido a la cabeza, sigue con esa humildad con la que empezó y piensa mantenerse así. Detrás del hombre de moda, está un papá que cambia pañales, disfruta de sus hijos y hasta les compone canciones. Luis sueña con ganar su primer Grammy , afirma que ya estuvo en contacto con Carín León y que espera tener su propia gira por el exterior. _¿Alguna vez pensó conseguir todo el éxito que ahora vive? De manera inconsciente, lo proyecté. Estaba arrancando en la música, pero no tenía el conocimiento. Yo soy una persona que cree mucho en la proyección y en la ley de atracción. Entonces sí, lo hice de manera inconsciente, pero con los años y adquiriendo obviamente conocimiento y preparándome de distintas formas, lo hice. Empecé como que a visualizarlo de manera más concreta. Y bueno, aquí andamos. _¿Cree que los sueños se cumplen? Totalmente se cumplen. _¿Ahora, qué sueño le falta por cumplir? Bueno, quiero hacer gira fuera de Bolivia, visitar distintos países, grabar con artistas que admiro y ganar mi Grammy.

Creo que tiene que ver mucho el protagonismo del público, quienes son parte del proceso, no solamente las canciones, sino que hago parte a mis seguidores, desde la composición hasta la producción. Entonces, es como que mantiene ahí al público conectado con cada canción que lanzamos.

Mis seguidores me envían muchas historias personales, anécdotas y experiencias a redes sociales. Entonces para mí eso es material, lo cual utilizo para transformarlo en canciones.

Para mí, el ser papá me mantiene, quizás muy tranquilo. Me tomo bastante tiempo para todas mis decisiones. Yo pienso mucho, sobre todo porque cada decisión me afecta a mí, a mi vida personal. Entonces siempre estoy pensando en mis hijos.