Made in Súper Luchito

Sin excedentes provenientes de la exportación de gas, al MAS ya no puede financiar su sistema económico, y, por consiguiente, ya no puede sustentar tampoco su sistema político de prebendas, favores y negociados a mansalva. Eso ha generado, a su vez, una crisis de liderazgo que parece haberle roto la espalda al régimen. El Jefazo ya no es Jefazo, al cajero se le acabaron los billetes, y hasta el potentado exvicepresidente se ha quedado sin relato. El MAS ha agotado su capacidad de hacer cualquier tipo de reforma mínimamente seria, no tiene ya más nada que ofrecerle al país y ha perdido la hegemonía política. Si queremos hablar de crisis, esa si que es crisis en serio.