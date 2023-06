Madre de Jhennifer: “Era una niña inteligente y su hermanita necesita terapia”

Un crespón negro y dos blancos en la puerta de ingreso del colegio expresan el dolor por la tragedia que cobró la vida de Jhennifer, una niña, de seis años, que falleció después de ser apuñalada por otro niño, de 11 años. Ahora el drama no solo afecta a las dos familias, sino también a toda la comunidad educativa y conmociona a la sociedad, porque es un hecho que abre una investigación que involucra a dos niños.

Mireya M. (23) y su esposo Geraldo L. (30) no encuentran consuelo por la muerte de su hija mayor. Les queda su otra hija, de 5 años, que extraña a su hermanita y tiene temor de volver al colegio, por lo que piden que se la asista sicológicamente.

“Antes nos quedábamos las tres, pero ahora somos solo yo y su hermanita, porque mi esposo se va al trabajo”, dice la joven madre.

A Mireya se le hace un nudo en la garganta cuando recuerda lo contenta que estaba la familia porque Jhennifer fue promovida a primero. Estaba el kínder junto con su hermanita, pero por su edad el sistema la subió de curso.

“Era una niña bien inteligente, todo lo sabía, el 6 de mayo cumplió sus 6 añitos y el sistema me la rebotó a primero. Me la trasladaron y sus notas estaban bien. Cuando me la pasaron ella no estaba acostumbrada y le daba miedo los niños más grandes”, relata su mamá.

Le cuesta creer que haya fallecido por una broncoaspiración, como dice el informe médico.

“No la puedo creer, porque ese día ella comió bien, no creo que se atore con un pedazo de pan. Estaba todo bien, almorzó tranquila y estaba mirando sus dibujitos y me dijo que quería un tecito. Ella siempre tomaba siesta, yo le hice su tecito, la puse en la mesa y cuando me fui a servir más té escuché que ella me gritó dos veces. Corrí a verla y ya estaba convulsionando. Estaba con su hermanita tomando té”, contó.

La niña fue dada de alta el pasado lunes 12, después de estar siete días internada, y este viernes debía volver a la cita con el cirujano, pero ya no llegó hasta ese día, porque el jueves falleció. “Ella tenía sus ojitos tristes, yo le preguntaba qué le pasaba o qué le dolía y me decía que nada, pero no tenía la misma carita de sanita”, dice la mamá.

Recuerda que el día de la tragedia fue citada al colegio para una reunión y entrega de boletines. “Estábamos en plena reunión, yo estaba sentada con ella y me dijo: ‘mamá quiero ir al baño’, y se fue, pero al rato vuelve ensangrentada y llorando. Le pregunté qué pasó y me dijo que un niño le hizo con un cuchillo. La tomé de la manito y la saqué afuera del curso y le pregunté cuál niño y ella me apuntó a uno que estaba por el pasillo. El niño corrió a su curso y lo seguimos y lo apuntó, pero no pude decirle nada porque en ese momento ella se desmayó. La saqué rapidingo del curso para ver si reaccionaba, pero tuvimos que llevarla a un centro de salud”.

Asegura que todo fue tan rápido que solo se acuerda que la profesora del curso de la niña y los padres de familia la ayudaron. Primero la asistieron en una posta cercana, pero al ver que seguía perdiendo sangre la derivaron al hospital Bajío, donde le sacaron una radiografía y vieron que la sangre estaba afectando los pulmones, por lo que decidieron transferirla al hospital de niños.

Sobre el niño que agredió a su hija no ha sabido nada hasta el momento, solo el papá se acercó a ellos cuando la niña estaba internada en el hospital, les pidió disculpas y les dijo que correrían con los gastos del hospital, pero no se volvió a contactar.

“El papá me dijo que pilló en su celular que paraba mirando mucho esos videos violentos”, dijo.

Pide que se sancione a los responsables y dice que siguen a la espera de ayuda sicológica. “Quiero que mi hija reciba terapia, porque ella me dice que no quiere ir al colegio”.

Mireya está muy golpeada con lo sucedido, por lo que su mamá es la que ha tomado las diligencias de seguir con los procesos legales. “Haciendo todas esas cosas no me la van a devolver a mi hija, pero mi mamá está haciendo todos esos movimientos para encontrar justicia”, manifiesta.

Sobre los hechos

La directora del establecimiento, Ruth Vaca Díez, salió este lunes a explicar lo sucedido y a expresar su solidaridad a la familia de la niña fallecida. Señala que todo sucedió el lunes 5 de junio, entre las 11:45 y 12:00, cuando ella estaba atendiendo a los padres de familia.

Relata que al escuchar un alboroto acudió a ver lo que sucedía. La portera le informó que un niño agredió a una niña, por lo que de inmediato se movilizaron para buscar cómo trasladarla a un centro, pero antes buscan el botiquín de primeros auxilios para asistirla.

“Como estaban entregando boletín del curso de la niña, había un papá que tenía vehículo y se ofreció a llevarla. Primero que nada fue asistirla, llevarla al centro médico a la niña. Luego veo qué pasó con el niño y dónde sucedió el hecho. Me voy a la casa para hacer el informe, le pregunto a la señora de la Defensoría de la Niñez cómo debo informar este caso que es muy delicado, y me dice que no hay que identificar a los niños y que son ellos lo que deben hacer las indagaciones. Luego me voy a ver a la niña al hospital, estuve acompañando a sus familiares durante la cirugía, cuando ya todo salió bien recién me retiré”.

Complementa que también solicitó al subalcalde acceder a las imágenes de las cámaras de vigilancia para tener la certeza de lo sucedido. “Luego con el distrital y la Defensoría hacemos el seguimiento al proceso de atención a ambos niños”.

Por su lado, el secretario de Salud de la Gobernación, Edil Toledo, informó que el viernes se conoció el informe del hospital de niños, que ha sido solicitado por la Fiscalía, sobre las condiciones de atención.

“Aclarar a la población cruceña de que esa niña fue dada de alta con todas las condiciones que dicen los protocolos de atención, es decir, hay radiografías de control donde hay una expansión pulmonar y donde ya no estaba con un drenaje toráxico y fue dada de alta en las condiciones de acuerdo a los protocolos. Lo que pasó después es un tema muy aparte, ya hay un informe forense donde evidencia un tema de broncoaspirado, que es muy diferente al pulmonar, que eso seguramente la Fiscalía, de acuerdo a los informes forenses, citará a las personas que tengan que ver con el caso de la agresión”, dijo Toledo.

Antes que el caso sea declarado en reserva, Daniela Suárez, de la Defensoría de la Niñez, hizo conocer que en la evaluación sicológica se evidenció que el niño estaba expuesto a juegos en redes sociales que generaban actos de violencia. También señaló que el niño llevó el cuchillo hacer una manualidad. “El niño llega (al colegio) con el cuchillo no para defenderse de alguien ni para atacar a alguien”, aclara la profesional.

Por su lado, el secretario ejecutivo de los maestros urbanos, Osmar Cabrera, dijo que la directora cumplió con los protocolos y procedimientos al elevar los informes correspondientes.

“Estamos viendo con el distrital si hay responsabilidades administrativas, pero por el momento no podemos perjudicar las clases, por eso estamos viendo la posibilidad de reanudarlas”, indicó el dirigente que acompañó a la directora en el momento de la conferencia de prensa.

Los padres de familia también se pronunciaron para pedir a las autoridades asumir medidas y brindar garantías y seguridad para que sus hijos vuelvan a clases.

Jael Saavedra, una de las madres, indicó que todos se encuentran con incertidumbre de qué es lo que pasará en el colegio, ya que las reuniones que han sostenido los profesores, directores y miembros de una comisión disciplinaria que organizaron, aún no les informan sobre las determinaciones.

“No nos informan nada, no hay respuestas y hasta ahora estamos en el limbo, no sabemos qué va pasar con nuestros niños, no tenemos garantías ni seguridad para enviarlos todavía a clases”, reclamó Saavedra.

El viernes pasado tenían previsto que se desarrolle un taller de prevención en el colegio; sin embargo, tras la muerte de la niña, todo se postergó.

“Ya cuántos días del suceso han pasado, hasta ahora no estamos tomando medidas y cuando se hizo una asamblea con el director distrital, se acordó que iban a haber dos días de talleres y que se reuniría la comisión disciplinaria, pero recién la han armado, pero no avisaron nada”, agregó.

