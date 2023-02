Madre de víctima del dengue: “Vine desde Beni para llevar a mi bebé en brazos y ahora está en un cajón”

El dengue no tiene límites, pues arrebata sueños, siembra luto y acaba con los que apenas empiezan a vivir. Los malestares que se sienten por la enfermedad también quedan marcados en el corazón de las familias que van perdiendo a sus seres queridos.

La familia de Mary Inés Cortez y Eduardo Muiba está sufriendo en carne propia la furia de este mal, pues acaba de fallecer su tercera hija de apenas un mes y 23 días.

Llegaron desde Beni a Santa Cruz de la Sierra en busca de mejor asistencia médica para que ella pueda dar a luz. “Vine a tenerla (a la bebé), buscando una mejor atención médica porque allá donde yo vivo, en Remanso, es un pueblo chico donde solo hay posta. Eso queda en la provincia Iténez”, manifestó la madre.

“Traje también a mis dos hijas, de ocho y cuatro años, porque no tenía con quien dejarlas, porque mi marido también está con nosotras. Vine queriendo llevarla en brazos y la voy a llevar en un cajón por buscar mejor atención”, dijo.

Llegaron el 3 de diciembre y su parto fue el 21 de diciembre en el hospital Plan Tres Mil. “Me vine porque estaba un poco hinchada y me dijeron que tenía que salir para hacerme análisis y ecografías. Su nacimiento fue mi regalo anticipado de Navidad”, señala Mary Inés.

“Todo fue tan rápido, porque el sábado empezó con fiebre y el domingo la llevé al centro de salud donde la atendieron, pero no me la transfirieron a un hospital de segundo nivel. Según ellos, con el medicamento que le colocaron le iba a pasar la fiebre”, dijo entre sollozos. La mamá asegura que en su desesperación quería que internen a su hija, pero le dijeron que todo estaba saturado y que ya estaba medicada.

“Me dijeron que la lleve a un centro particular a hacerla nebulizar y que con eso iba a estar bien. En la orden que me dieron de los remedios le pusieron sospecha de dengue, pero tampoco le hicieron análisis y me recetaron paracetamol y que vuelva si le volvía la fiebre, por eso el lunes nuevamente acudí, pero ya me la atendieron bien y la reanimaron dos veces para poder transferirla al hospital de Los Pocitos (Plan Tres Mil), pero ya llegó sin signos vitales porque había fallecido en la ambulancia”, relató. Ahora dependen de la solidaridad para volver a su tierra, porque no cuentan con recursos para pagar la funeraria y el transporte. “Me cobran Bs 7.000, porque son 800 kilómetros hasta mi pueblo”, comentó. Para cualquier ayuda pide comunicarse al 633-24296.









Foto: Jorge Ibáñez



Pero este no es el único caso que se conoció en los dos últimos días de posible fallecimiento por dengue.



Eloy Gaspar y su familia lloran la muerte de su hijo, de 1 mes y dos semanas, que falleció al llegar al hospital Mario Ortiz. Gaspar contó que su bebé presentó fiebre desde el pasado sábado y que el lunes lo llevó al hospital de niños, después de pasar por centros privados. “Es la primera vez que nos pasa esto, pasamos por varias clínicas hasta que lo llevé al hospital de niños y entramos por Emergencias, donde esperamos como dos horas para que nos atiendan, luego falleció”, contó Gaspar.

Al respecto, la Dirección del hospital Mario Ortiz señaló que todavía no tienen la confirmación de que se trate de dengue. “El menor llegó con fiebre alta y con problemas respiratorios, fue atendido y falleció. Quiero decirles que todavía no está confirmado que sea dengue, es un recién nacido que puede tener otras patologías neonatales, así que esperemos la confirmación”, dijo un directivo del hospital.

La jefa de Emergencias, Milkar Cáceres, señaló que faltan médicos y equipos para atender a la creciente demanda de atención de niños con dengue.

“Los niños llegan con epistaxis (signos de alarma) y sangrando, y (los médicos que están) haciendo órdenes, llenando fichas epidemiológicas, tomando signos vitales no alcanzan. Un paciente no se monitoriza con las manos ni con los ojos, se monitoriza con equipos, se administra medicamentos con equipos. Los niños están falleciendo por diferentes circunstancias, porque llegan en un muy mal estado general y aquí se hace lo que se puede”, señaló.

Ayer había 15 menores de edad en los pasillos, 9 en reanimación y 12 en las dos salas de terapia.

Este martes también se supo del fallecimiento de un niño, de cinco meses, que llegó con síntomas de dengue hasta el hospital Pampa de la Isla.



Habilitan más camas

La Alcaldía capitalina habilitó 30 camas para pacientes con dengue en el hospital del Distrito 10, tanto para niños como para adultos.

La secretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge, informó que se ha contratado al personal para la habilitación de estos espacios y aliviar la saturación en los centros hospitalarios.

“Hay muchos pacientes pediátricos que luego de ser estabilizados, pueden ser transferidos a estos centros de tránsito, para poder terminar el tratamiento y el protocolo de internación”, destacó.

Adelantó que se seguirá habilitando espacios en otros centros para brindar atención en diferentes sectores.

En el departamento cruceño hay más de 24.200 sospechosos registrado por los centros hospitalarios, pero hay muchos que no buscan asistencia y se automedican en casa y no son contemplados en las cifras oficiales.

El domingo se realizó una gran minga contra el dengue que abarcó a 12 distritos de la capital cruceña. Llegaron a 11.972 manzanos. Además, se logró visitar 179.580 viviendas y destruir 1.040.525 criaderos de mosquitos. Se movilizaron a 12.000 personas. Fue la primera vez que unieron fuerzas los tres niveles, es decir, el Gobierno, la Gobernación y la Alcaldía capitalina.

