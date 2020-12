Madura alianza entre Demócratas y Creemos para la Gobernación

Escucha esta nota aquí

El grupo político que ganó todas las elecciones para prefecto y gobernador que ha habido en la historia de Santa Cruz, puede que no lleve candidato propio para la Gobernación en 2021.

El Movimiento Demócrata Social negocia un acuerdo con Creemos y de concretarse en las próximas horas, sus asambleístas irían acompañando al postulante de la alianza liderada por Luis Fernando Camacho, su virtual candidato.

Además, según fuentes consultadas por EL DEBER, una de las condiciones del acuerdo sería no llevar a Rubén Costas como candidato a la Alcaldía, pese a que es una de las dos autoridades subnacionales del país con una aprobación mayor al 50%. Este punto molestó a una parte de Demócratas, pero las negociaciones se realizaron con permiso del gobernador.

El martes 15, a la reunión del Comité Ejecutivo Departamental de Demócratas llegó una carta que daba a conocer a Vladimir Peña, secretario ejecutivo del partido y precandidato a gobernador, las conversaciones que se habían desarrollado con Creemos. La misiva estaba firmada por la también precandidata Rose Marie Sandoval y los dirigentes demócratas Hugo Antonio López, Luis Alberto Vaca, María Angélica Leclere, Griselda Muñoz, Alcides Villagómez, Ruth Lozada, María Elva Pinkert, Katia Romero y Alcides Vargas, entre otros.

Dicha reunión tenía por fin definir las candidaturas a la Gobernación por Demócratas, pero la carta cambió los planes. Según miembros del Comité Ejecutivo del partido liderado por Rubén Costas, la discusión fue acalorada y se extendió hasta después de medianoche, sin llegar a acuerdos. Según las fuentes consultadas, a varios de los participantes, que son minoría, no los convencía la propuesta de Creemos: dos asambleístas territoriales (la cuarta y la sexta, ambas mujeres) y siete y medio asambleístas por provincia, luego de que Creemos haya decidido en qué provincias pondrá candidatos propios.

En las elecciones de 2015, Demócratas ganó nueve de 15 asambleístas de provincia, pero las últimas elecciones generales mostraron un avance importante del Movimiento Al Socialismo en el departamento, ganando nueve de 15 provincias. En el caso de las asambleístas por población, el cálculo de los descontentos es que Creemos deberá acercarse al 50% de los votos para que entre una demócrata.

Según explicaron las fuentes consultadas por EL DEBER, los delegados para la negociación fueron Vladimir Peña y otros dos altos dirigentes demócratas, pero a las últimas reuniones ya no fue el secretario ejecutivo, a quien iba dirigida la carta.

La Alcaldía

Otro de los puntos que no convenció a los disidentes del acuerdo es la negativa que Rubén Costas vaya como candidato a la comuna cruceña. Pese a que el líder histórico de Demócratas no ha manifestado su intención de ser candidato -el año pasado había dicho que quizás a los cruceños le gustaría tener un alcalde como el gobernador-, a algunos no les convence el veto al ‘león’. La idea sería no dividir el voto cruceñista entre las dos únicas autoridades con aprobación mayor al 50%.

Según una encuesta de Ipsos difundida por la RTP, Costas y la administración de Percy Fernández y Angélica Sosa, son las únicas dos aprobadas en el país entre las gobernaciones y alcaldías de las nueve ciudades capitales más El Alto.

Para hoy está fijada la reunión del partido verde para elegir a sus candidatos a la Alcaldía y lo más probable es que la plancha sea encabezada por Roly Aguilera, con Manuel Saavedra y Paola Parada como primeros concejales.

Anoche, tras la difusión de la carta del anuncio de acuerdo, Rubén Costas escribió en su perfil oficial en Twitter: “Estamos avanzando para construir la Unidad que Santa Cruz anhela. El pueblo cruceño necesita certeza y responsabilidad para abordar los grandes desafíos. Considero que es la hora de conversar y escucharnos entre todos. Como siempre, Demócratas actuará de manera responsable hacia ese objetivo. Todas las decisiones han sido y serán parte de una amplia concertación y debate, respetando las instancias de democracia interna que caracterizan a nuestro partido”.

Roly Aguilera también utilizó la red del pajarito azul para pronunciarse al respecto: “El liderazgo de Rubén Costas abre caminos de unidad. Muy pronto daremos buenas nuevas sobre estos avances. Estamos trabajando para devolverle la esperanza a Santa Cruz”.

Creemos también sacó un comunicado de prensa hablando de alianzas. En el documento colgado de las redes sociales, titulado Sobre la unidad de la oposición en Santa Cruz (la carta de demócratas tenía como referencia Unidad por Santa Cruz), comunican que “siguiendo la ruta marcada por el pueblo, nuestro Comité Pro Santa Cruz y en concordancia con el documento firmado por las diferentes siglas políticas en la Cumbre de Unidad, nuestro frente político viene realizando todos los esfuerzos posibles para evitar la dispersión del voto en las próximas elecciones”.

En el documento, Creemos asegura que no se tratan de acuerdos tradicionales, sino programáticos y sobre la base de representatividad y caudal electoral para asumir las candidaturas en los diferentes territorios.

Hasta el momento, Camacho no ha oficializado a qué candidatura postulará o si su alianza presentará candidato a la Gobernación y a la Alcaldía de la capital.