Maduro, cada vez más aislado

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se encuentra cada vez más aislado, debido a crecientes presiones tanto internas como externas, que no han cesado desde las polémicas elecciones del pasado 28 de julio.

La oposición, liderada por María Corina Machado, ha intensificado su presencia en las calles, convocando para el próximo sábado una gran “protesta por la verdad” en respaldo a su afirmación de haber ganado con cerca del 70% de los votos, sustentada por actas que logró obtener tras la votación. Esta movilización sigue ganando adeptos, alimentada por el descontento popular hacia un gobierno que ya no parece tener la capacidad de silenciar a sus críticos.

Mientras tanto, en el ámbito internacional, Estados Unidos y la Unión Europea han decidido dar la espalda a Maduro, desconociendo los resultados electorales oficiales y exigiendo la presentación de las actas del escrutinio. Algunos gobiernos han sugerido incluso ofrecer a Maduro un salvoconducto para abandonar el país, con el presidente de Panamá encabezando esta oferta al proponerle asilo temporal. Los países vecinos, que han recibido a millones de venezolanos que han huido del colapso económico y social, también están perdiendo la paciencia y ya no están dispuestos a soportar la carga migratoria si el régimen persiste.

Pese a esto, no han podido, o no se han atrevido, a detener a la propia María Corina Machado, quien continúa convocando multitudes con sus encendidos discursos, como “tenemos las actas en las manos, no nos dejaremos robar” y “el mundo entero lo llama (a Maduro) por su nombre: dictador”. En medio de una profunda crisis económica y política, Machado ha logrado canalizar la frustración popular en un movimiento que demanda dignidad, soberanía y libertad.