Maestros masifican la huelga de hambre y ratifican paro de 48 horas

Ministerio El ministro de Educación afirma que la radicalización de las medidas de presión del magisterio “son innecesarias y no corresponden”, porque el Gobierno avanza en la atención de sus demandas. “ Toda medida que vulnera ese derecho a la educación de nuestra población estudiantil es innecesaria. La huelga y el paro son medidas muy precipitadas y no corresponden”, sostuvo la autoridad, a tiempo de lamentar el perjuicio para estudiantes.

“El currículo actualizado no es un trabajo exclusivo del Ministerio de Educación, sino de muchos actores educativos. En el tiempo del debate y la actualización, las dos confederaciones tenían que estar presentes para presentar sus propuestas, pero no asistieron. Ahora, que vengan a rechazar sin haber presentado ni una sola propuesta, no me parece correcto”, cuestionó.