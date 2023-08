Magistrados exprés

Podía hacerlo en una semana, pero el TCP se tomó 45 días para un fallo sólo “en la forma” y no en el fondo para decir que la convocatoria no debió hacerse por “reglamento” sino por “ley”. Si ayer era complejo, con la SCP 060/2023 será prácticamente imposible que en este momento coyuntural alguien pueda garantizar elecciones judiciales 2023 en Bolivia. Cuatro variables harán imposible las elecciones de la cúpula judicial en Bolivia: material, política, constitucional y electoral Imposibilidad Material. En el caso de que exista acuerdo luego del cuarto intermedio declarado hasta el ocho de agosto, las sesiones de cámara de origen (Senado) y cámara revisora (Diputados) de sólo le quedará 27 días al Legislativo haga una preselección ligera de postulantes; 11 fases que debieran tener lugar en 80 días; ¿lo harán acaso en menos de 20 días?.

Imposibilidad Constitucional. Si por alguna casualidad encontraran el acuerdo político de 2/3 exigido por el TCP, hasta el 5 de septiembre no habrá comicios porque el Tribunal Supremo Electoral requiere de un calendario no menor a 90 días para organizar un proceso electoral nacional es la imposibilidad electoral. Por lo que se puede advertir que en estas condiciones y por las variables de imposibilidad antes descritas no habrá elecciones judiciales en el país.