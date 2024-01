Mal; muy mal…

Lo dijimos los primeros meses de enero del 2023 y, repetimos sin cansarnos a lo largo de ese año, aseguramos que debieron acudir al Estatuto apenas pasada la sorpresa que generó el secuestro del Gobernador, pero no, sacaron lo peor que tenían: quisieron mantener el dominio del “poder” departamental para los que se autoproclamaron “hermanos” de la autoridad electa, ahora devenido en “privado de libertad”, que pide permiso para recibir a un periodista y, ese no es el tema, que no debe molestar a nadie, sino que el problema es que se exprese ese deseo que buscaba un beneficio que no tiene ningún otro privado de libertad; menos mal que no lo logró, porque luego no sabríamos explicar los cruceños cuáles son las causas de semejantes privilegios del preso más importante del país, de manera que se tiene que conformar con escribir cartas a mano, con su firma y, ahora, huella digital como documento de “autenticidad”.