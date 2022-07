Mala imagen de la Policía

No es posible que agente y conductor negocien como mercachifles en plena calle, en medio del tráfico diurno o de las sombras nocturnas, cuánto se debe pagar para continuar conduciendo, aunque la embriaguez no haya pasado. Y tampoco es tolerable que las tarifas a cobrar por los agentes sean carísimas o menos costosas dependiendo de la marca y año del vehículo y de la cara de su conductor, hombre o mujer. Un coche caro (Mercedes, BMW, Audi) que transita por la ciudad después de la media noche, en un fin de semana principalmente, no llega indemne a su destino si no elude a los motociclistas que vigilan como lobos. Además de que estos “agentes del orden”, se sitúan, para emboscar, en lugares próximos a fraternidades, matrimonios, cumpleaños, conciertos, lo que demuestra a las claras su mala intención.