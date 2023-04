Maldita cocaína

“Mi hija le llamó a mi sobrina (el 3 de marzo). Le dijo que estaba detenida en Sri Lanka porque la habían encontrado con sustancias controladas adheridas a sus prendas. Desde entonces, no tengo noticias de mi hija y eso me desespera. Ella tiene dos hijos y es madre soltera. Si revisan no cuenta con antecedentes en el país. No sé por qué lo hizo, quizá por necesidad. Pido que me ayuden por favor, señaló su madre. A la boliviana le habrían prometido pagarle 500 dólares por trasladar la sustancia controlada” (Opinión 15-03-23).