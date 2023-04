Maltrato infantil: Golpes que duelen por toda la vida

El lugar donde debía recibir amor y crecer con protección fue un infierno para un niño de 8 años, cuya madre lo dejaba bajo el cuidado de su padrastro , pero en ausencia de la mamá el pequeño recibía golpes y maltratos. Lo más grave de este caso es que la joven mujer no escuchaba los pedidos de auxilio de su hijo y, cuando el niño fue rescatado, incluso ella se mostró a favor de su pareja.

Otro drama es el de una niña de siete años de edad que quedó al cuidado de su padrastro, quien aparentemente la tuvo bajo su responsabilidad desde que tenía cuatro meses de nacida. La niña no contaba con documentación, ni siquiera un certificado de nacimiento. La menor tenía a su padre biológico, pero la madre inscribió el certificado de nacido vivo y el de vacuna con el nombre de la persona con la que convivió durante su gestación, pero finalmente la dejó con el hombre que la golpeó.

Cuando llegó a la Defensoría de la Niñez la infante no tenía ni un solo espacio en la espalda sin lesiones, además de las extremidades superiores e inferiores. Conocieron este caso por el reporte del colegio donde asistía la menor.

La niña permanece en un hogar porque no supo dar reporte de sus familiares cercanos, solo pudieron conocer a uno de ellos que dijo que no podía hacerse cargo y la mamá, que radica en Chile, respondió que recién podía venir al país después de 90 días.