Manfred regresa a la Alcaldía valluna con contundente triunfo

El candidato del MAS a la Gobernación de Cochabamba, Humberto Sánchez, tiene un respaldo de más de 50%, según datos no oficiales a boca de urna de la empresa Ciesmori. Mientras que Manfred Reyes Villa, de la agrupación Súmate logró un importante triunfo en el municipio de la capital de Cercado.

La empresa Ciesmori en su trabajo para Unitel (conteo rápido) le da 52% a Sánchez y 27,3% a Henry Paredes, de Súmate.

Sánchez dijo tras conocer su ‘triunfo’ anoche que le toca trabajar por Cochabamba.

Por otro lado, la encuesta en boca de urna de la empresa Ciesmori señala que el candidato de Súmate para la comuna cochabambina, Manfred Reyes Villa, obtuvo el 56,8 % de respaldo, mientras que el postulante del MAS, Nelson Cox llegó a 23,3 %.

Luego de Conocerse los resultados extraoficiales Manfred Reyes Villa, agradeció el apoyo de sus seguidores, una vez que se conocieron los resultados en boca de urna de dos encuestadoras, que le dan la victoria con más del 50% de los votos.

“Lo hemos logrado y nos toca trabajar, me comprometo a no defraudarlos”, dijo a sus seguidores en su casa de campaña de la zona norte.

“Le han dado certidumbre a esta alcaldía y gracias, no los voy a defraudar”, repitió.

“Tenemos nuestro conteo y estamos llegando al 70% y no van a escamotar el voto de los cochabambinos, queremos democracia, queremos que se respete la unidad en la diversidad, en esta elección, no es elección por colores es elección cívica, yo voy a trabajar para todo Cochabamba no importa de qué partido sean”, indicó.

Sus seguidores se juntaron en la plaza de las Banderas para festejar el virtual triunfo de Reyes Villa.

Jornada tranquila

La jornada electoral en el departamento de Cochabamba transcurrió con normalidad donde 1.131.936 cochabambinos habilitados emitieron su voto en el todo el territorio de la Llajta.

38.886 jurados fueron sorteados y 6.481 mesas de sufragio habilitados en 795 recintos electorales que funcionaron por nueve horas.

El despliegue de seguridad fue de 4.000 policías y 3000 militares desplazados por todo el departamento.

En horas de la mañana emitieron su voto respectivamente los candidatos.

Humberto Sánchez candidato a Gobernador del Partido del MAS votó a las 8:00 en el municipio de Sacaba.

Así mismo Nelson Cox candidato a la Alcaldía de cercado del mismo partido emitió su voto en la Unidad Educativa San Agustín a la misma hora. Donde también voto Jhonny Antezana candidato a la Alcaldía de cercado por el partido de Comunidad Ciudadana.

Manfred Reyes Villa emitió su voto a las 10:30 en la Unidad Educativa Don Bosco.

En un encuentro con la prensa el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba Humberto Valenzuela indicó: “Antes de la posesión de las nuevas autoridades municipales se debe resolver las causas pendientes del Tribunal Supremo Constitucional. Sobre dos artículos de la constitución referidos a la residencia de los candidatos. El Estado y el pueblo reclaman resolver al Tribunal Constitucional Plurinacional estas causas pendientes antes de la posesión y la entrega de las credenciales de las nuevas autoridades”.

Estas declaraciones generaron molestia a los simpatizantes del partido de Manfred Reyes Villa.

Mauricio Muñoz Vocero del partido pidió la renuncia del presidente del Tribunal Electoral Departamental y dijo que lo iba a presentar oficialmente.