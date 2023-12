Maquillaje oficial

¿Tiene algún sentido gastar más de 21 millones de dólares al año en publicidad estatal? ¿Cambia mucho la percepción del ciudadano cuando recibe información positiva sobre la gestión gubernamental? ¿Hay una fórmula que permita medir el impacto de la propaganda en la construcción de la imagen de un gobierno? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no.

Es posible que, en otros tiempos, ya muy lejanos, la propaganda haya tenido algún éxito, porque la gente no tenía acceso a fuentes de información tan diversas como la que tiene hoy. Es más, a estas alturas puede decirse, sin asomo de duda, que el destino de la publicidad oficial es un ciudadano absolutamente distraído por una infinidad de asuntos, al que lo que menos le interesa es saber si Bolivia está camino de la industrialización.

Si el gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios se tomaran el trabajo de evaluar el impacto de sus campañas publicitarias se darían cuenta que el maquillaje mediático no produce ningún efecto.

Usualmente las autoridades y sus entornos, se ven en el espejo mucho mejor de cómo los ve la gente y no se explican por qué el reflejo no es el mismo para todos. Eso produce frustración y también enojo con ese “pueblo” malagradecido que responde negativamente a las encuestas.

Lo que está bien hecho no necesita publicidad. Si mañana el gas llega hasta las puertas de mi domicilio y pago mucho menos por el consumo de la energía, no necesito que alguien venga y me recuerde que el gas llegó a través de un spot, de una gigantografía o, peor, del testimonio de una pobre señora que enciende la hornilla delante de una invasión de cámaras. Ese es un gasto insulso.