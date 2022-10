Mara Pidal: “España aumentó la importación de productos bolivianos un 38%”

Mara Pidal, Agregada Económica y Comercial en la Embajada española en Bolivia, en su primera experiencia en Latinoamérica rescata la presencia de las empresas españolas en el país y el rol de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Bolivia que permite y alienta alianzas estratégicas entre las 106 compañías afiliadas.

_¿Cómo define la relación comercial entre Bolivia y España?

Es una relación buena y fluida que durante las crisis económicas tuvo diferentes comportamientos. Así, en 2007-2008 cuando hubo problemas en Europa, muchas empresas españolas optaron por trasladarse a Latinoamérica en busca de nuevas oportunidades. Muchas llegaron a Bolivia.

_¿Qué le compran los españoles a Bolivia?

La mayoría son materias primas. Como minerales, principalmente zinc, estaño y cobre y finalmente productos agrícolas como frutas, hortalizas y cereales con algún grado de procesamiento.

¿Y Bolivia qué productos importa desde España?

Fundamentalmente, maquinaria mecánica y eléctrica. También equipamientos médicos. A estas importaciones físicas también se debe agregar la de los servicios. Hay muchas empresas españolas que brindan sus experiencias en el tema de infraestructura, salud, energía, tecnología y transporte.

_¿Qué oportunidades de negocio hay entre ambas naciones?

Principalmente, todo lo relacionado con la transición energética y la sostenibilidad. Vemos que todas las empresas españolas dedicadas a ese cambio energético, hacia lo verde, que está encarando Bolivia tienen una gran perspectiva de desarrollo, al igual que las compañías con un gran componente tecnológico. Justamente, hace unas semanas en Cochabamba se inauguró una de las líneas del tren metropolitano eléctrico, obra a cargo de una compañía española.

_¿Cuáles son los números comerciales entre ambos países?

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Comercio de España, a septiembre de 2022, las importaciones españolas de Bolivia fueron de unos $us 141,5 millones (143,6 millones de euros). En 2019, en similar periodo, lo importado fue de $us 102,3 millones (103,8 millones de euros) y en 2020 las compras cayeron a $us 54,8 millones (54 millones de euros). Pero si se compara 2019 con 2021 las importaciones españolas de Bolivia crecieron un 38%.

En cuanto a las exportaciones españolas hacia Bolivia, hasta septiembre de este año, fueron $us 89,9 millones (91,2 millones de euros). En similares periodos, las ventas realizadas al mercado boliviano fueron $us 77,9 millones (79,1 millones de euros) y $us 137,9 millones (139,9 millones de euros), en 2020 y 2019 respectivamente.

_Tomando en cuenta las cifras ¿la balanza comercial es favorable a Bolivia?

Correcto, pues si se toman en cuenta las ventas realizadas por España a Bolivia en 2019 y las hechas en 2022 las mismas disminuyeron un 53,3%. Y durante este año, hasta septiembre, Bolivia le vendió a España $us 51,6 millones más que lo que España exportó al mercado boliviano.

Esto es sorprendente, pues este año las exportaciones de materias primas y alimentos bolivianos superan a las españolas de maquinarias y servicios. Eso se tiene que destacar.

_¿Y cómo está el comportamiento de la inversión española en Bolivia?

En 2019 la inversión española fue de $us 264 millones, en 2020 la pandemia hizo que sea menor y baje a los $us 119 millones y en 2021, hasta junio, el monto invertido era de $us 136 millones. Los principales sectores de inversión son: hidrocarburos, comercio al por mayor y menor, intermediación financiera e industria manufacturera.

_¿Cuál es la situación de la deuda externa de Bolivia con España?

España y Bolivia han suscrito tres Programas de Conversión de Deuda por un total de $us 166 millones, de los cuales $us 100 millones fueron condonados y $us 66 millones son destinados a la ejecución de proyectos de agua y saneamiento (con más de 72.000 beneficiarios en áreas urbanas), así como en los sectores de educación, energía e infraestructuras viales. Estos fondos son manejados por el Gobierno boliviano a través del Ministerio de Planificación de Desarrollo. Hasta el momento se han usado unos $us 46 millones y solo quedan $us 20 millones que se los destinará a los proyectos de infraestructura en Patacamaya y de energía solar fotovoltaica en Iténez y Guayaramerín (Beni). Calculo que con esas obras se terminarán los recursos del Programa de Conversión de Deuda.

