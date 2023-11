¡Marabunta!

No nos referimos solamente al asalto y quema de nuestros campos y fauna, sobre lo que ya nos hemos quejado muchas veces. Sabemos que existe una política miope o mal intencionada del Gobierno que tiende a despojar a los verdaderos “originarios” cambas de su hábitat, y, que, además del asalto imprevisto, se manejan mediante los bloqueos de caminos, cuando las marabuntas aparecen sorpresivamente y cercan a miles de camiones repletos de productos agrícolas o ganaderos que van hacia los mercados del interior o de ultramar. Las hileras de vehículos no pasan si las marabuntas no comen de la mano de los choferes; no se mueve un solo furgón si el Gobierno no les permite, por escrito, que puedan continuar con su avance depredador.