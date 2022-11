Marcelo Claure: “Hay que entender al 100% en qué estamos invirtiendo” (tras el fracaso de FTX)

La noticia del mes si no es la del año. Durante cenas y mensajes de texto, financieros de Wall Street y Silicon Valley, y legisladores en Washington, debatieron si el colapso multimillonario de FTX, la compañía de intercambio de criptomonedas fundada por el niño prodigio Sam Bankman-Fried, debería compararse con la caída de Enron, Lehman Brothers, Bernie Madoff o MF Global.

Sin embargo, todo fracaso provoca una reflexión y enseñanza a futuro. Es lo que ha querido rescatar el boliviano Marcelo Claure, exejecutivo de SoftBank que ayudó a liderar la inversión del conglomerado tecnológico japonés en FTX. “He estado reflexionando personalmente sobre todo el fiasco de FTX y me enseñó una vez más que nunca debemos invertir debido a ‘FOMO’ y siempre debemos entender al 100 % en qué estamos invirtiendo. Fracasé totalmente aquí en ambos”, tuiteó el inversionista.

Sin embargo, ¿qué es ‘FOMO’? Se trata de un concepto que puede aplicarse al ámbito de las inversiones, como sucede a menudo con las criptomonedas, o también en la economía o en cualquier faceta de la vida. FOMO (Fear Of Missing Out, es decir, “miedo a perdérselo” o “miedo a dejarlo pasar”). De acuerdo a lo que publica eleconomista.es, FOMO hace referencia al impulso que muchos sienten por quedarse fuera, en este caso, de una compra o inversión. Y esto es algo que está ocurriendo con las criptomonedas.

¿Quién es el culpable?

La semana pasada, tras los rumores de que FTX no tenía suficiente liquidez, los clientes comenzaron a hacer frenéticos retiros de sus inversiones. La firma vale ahora menos de $us 1.000 millones, una caída del 94% de su valor en un solo día.