Marcelo Martins, adiós al goleador

Un gol inolvidable



“El gol que más me encantó fue el que le hago a Argentina (1-1), en el Monumental (11/11/11), ese, yo creo que es mi mejor gol en la selección, el que lo viví intensamente, el que me trajo mucha alegría, y que jamás me voy a olvidar”.





Martins se despide













La mayor emoción



“El gol que más me hizo emocionarme, porque me acuerdo como si fuera ayer también, fue el que le hago a Paraguay (2-2), en el Defensores del Chaco (17/11/20), cuando me convierto en el goleador histórico de la selección nacional”.



El 6-1 a Argentina



“Los partidos bien recordados son los que siempre te dejan algo, y para mí seguramente el partido del 6 a 1 (contra Argentina, 1/4/09), lo tengo muy registrado en mi mente, en mi corazón; que como boliviano uno nunca se va a olvidar”.









Martins se despide









La ilusión intacta



“El partido contra Uruguay, el último que jugamos en La Paz (16/11/21), porque fue importantísimo ganarle, con mi gol también, porque nos motivó a seguir ilusionados para ir a un Mundial…”



Verdugo brasileño



“El partido contra Brasil y mi primer gol contra Brasil, de tiro libre, le ganamos 2 a 1, la última victoria que conseguimos con ellos (10/10/09). Son recuerdos que van a quedar eternizados en mi corazón y en mi mente, porque creo que no hubo un boliviano que no lo haya gritado, no lo vibró, junto conmigo”.





Martins se despide









Una decisión difícil



“Decidí jugar por Bolivia (2007), una, porque soy boliviano, cruceño; y dos, porque sabía que tendría un proyecto a largo plazo, y eso se cumplió. Fue mérito total de uno mismo por tanto esfuerzo, tanta dedicación, de tanta resiliencia, metiéndole a pesar de tantas cosas, de derrotas, de malos momentos, y uno siguió luchando, poniendo todo el esfuerzo y la disciplina necesaria que se pueda para ser un ejemplo, un legado que nadie te lo va a quitar porque lo hiciste de corazón”



Valió la pena



“Fue una decisión difícil, pero si mirás la historia que uno está dejando, puedo decir que valió la pena. Valió la pena ser un ejemplo para un niño que quiere ser jugador de fútbol, valió la pena para alguien que quiere crecer, quiere hacer algo importante en la vida y que tiene alguien para inspirarse, porque no necesitas ser rico para conquistar cosas, que las podés conquistar con esfuerzo, con dedicación y también con estudio. Creo que el mejor ejemplo está ahí, en la perseverancia”.

El adiós en paz



“No me arrepiento de esa decisión. Hoy me voy de la selección habiéndolo dejado todo”.



ENCUENTROS



1. ELIMINATORIAS 64 PARTIDOS



2. AMISTOSOS 31 PARTIDOS



3. COPA AMÉRICA 11 PARTIDOS



4. COPA PAZ DEL CHACO 2 PARTIDOS



TOTAL 108 PARTIDOS





GOLES: 31 EN TOTAL



6 A URUGUAY



5 A ARGENTINA



5 A VENEZUELA



4 A CHILE



2 A PARAGUAY



2 A ECUADOR



2 A PERÚ



2 A ARABIA SAUDITA



1 A BRASIL



1 A MYANMAR



1 A TRINIDAD Y TOBAGO



22 EN ELIMINATORIAS



6 EN AMISTOSOS



3 EN COPA AMÉRICA







