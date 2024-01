Marcelo Montenegro: “Hemos instado a los bancos a que agilicen (entrega de dólares)”

Este año se materializarán los proyectos que nos van ahorrar divisas. La primera planta de biodiesel se va a inaugurar en Santa Cruz y nos va ahorrar $us 100 millones en subvención, la otra planta que se va a inaugurar en El Alto también va por los $us 100 millones.

Hemos hablado con los ingenios y nos venderán más etanol y ahí vamos ahorrar unos $us 250 millones al año. Nuestro proyecto del Mutún comenzará a realizar sus pruebas en agosto de este año, entonces son proyectos que se van a materializar este año.

Se tienen que acelerar algunos procesos administrativos, pero solamente con la venta de salmuera que es del interés de China se tiene un negocio interesante. Además, podrán poner en la actual planta $us 50 millones para ir mejorando su proceso productivo porque en su diseño original tuvo varios problemas de preconcepción. Y como economista quiero poner la siguiente idea, uno no puede tener su fábrica si no está cerca de la materia prima.