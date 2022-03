Marcha de maestros termina con heridos y se instala mesa de diálogo

Escucha esta nota aquí

Fue el segundo día de protestas. La marcha de los maestros urbanos en La Paz terminó ayer con cinco heridos y cuatro profesores aprehendidos. Tras lamentar la jornada violenta, el ministro de Educación, Edgar Pary, pidió al sector en conflicto “reflexión” y convocó al diálogo. El encuentro inició al finalizar la tarde y se abordó el pliego de demandas.



“En este momento hay violencia y la violencia genera más violencia, hay que ir reflexionando como maestros, que somos el reflejo de los estudiantes, e invocamos al diálogo para poder solucionar los problemas que existen en este momento”, aseguró Pary.



Los maestros urbanos protestan en la sede de Gobierno exigiendo más ítems y mejores salarios. El martes, las 31 federaciones de trabajadores del área educativa marcharon desde la ciudad de El Alto hasta el centro paceño. Ayer, repitieron la movilización, pero al intentar ingresar a la plaza Murillo fueron detenidos y dispersados por la Policía Boliviana con gases lacrimógenos. El sector en movilización informó que cinco maestros fueron heridos con balines y los propios gases y que cuatro llegaron a las carceletas policiales.



“Esta es la democracia de un Gobierno, supuestamente, del pueblo. Hoy en la mañana hemos sido fuertemente reprimidos en una marcha que era pacífica. Tenemos cinco heridos y cuatro aprehendidos”, informó Patricio Molina, quien es representante de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia.



Liberación de aprehendidos



El dirigente había condicionado el inicio del diálogo con la liberación de los aprehendidos. Molina insistió en que las demandas del sector son el incremento en el presupuesto, 10.000 ítems y evitar el reordenamiento que implica la fusión de paralelos y cierre de unidades educativas.



Antes de ingresar a la reunión, el ministro de Educación afirmó que “les vamos a explicar (a los dirigentes de los maestros) esta tarde, en la reunión de entendimiento que hemos solicitado, no es como ellos dicen que es insuficiente. Hemos invitado, hemos atendido, primero hemos atendido y se ha planteado la realidad en tema de ítems, en tema educativo, se ha hecho la distribución, hemos hecho nuevamente la invitación para sostener la reunión de coordinación”.



Pary remarcó que el Gobierno creó para esta gestión 3.300 ítems para la educación con el fin de cubrir el supuesto déficit dejado en la transición de Jeanine Áñez, en 2020, cuando -dijo el ministro- “no hubo un solo ítem nuevo”.



La movilización de los maestros se generó en dos frentes. Una parte sigue en la vigilia en la puerta del Ministerio de Educación. La otra realizó ayer marchas por el centro paceño. En la Policía también se informó que hubo un efectivo herido supuestamente producto de agresiones de un maestro. Además, la institución acusó a los movilizados de estar en estado de ebriedad.



Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en conferencia de prensa, aseguró que el Gobierno garantiza el derecho a la protesta “siempre y cuando no se ejerza ningún tipo de violencia. “Lamentablemente algunos maestros que están protestando habrían lanzado algunos cohetes a funcionarios policiales. (Sin embargo) no existe actualmente ningún funcionario policial con herida de gravedad, solo existe un policía que recibió una herida leve”, dijo la autoridad.



La reunión entre maestros y Gobierno seguía su curso hasta el cierra de edición.



PARA SABER



3.300 ÍTEMS | El Gobierno, a través del ministro de Educación, Edgar Pary, informó que este año habrá la disponibilidad de 3.300 ítems y desahució cualquier posibilidad de que se llegue a los 10.000, tal como exigen los maestros urbanos. La autoridad hizo la declaración antes de ingresar al diálogo con los maestros ayer al finalizar la tarde.



EJE CENTRAL | “No hay motivo para demandar mayor cantidad de ítems, son 3.300 ítems y obviamente, hay que ir a asignando de acuerdo a la cantidad de demanda en los departamentos, nuestros departamentos del eje troncal son los que tienen mayor necesidad”, afirmó el ministro de Educación, Edgar Pary.