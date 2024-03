Marco Antelo: “Me ocupo de que en mi casa no falte nada, mi esposa lo sabe, lo que piensen los demás es decorativo”

Marco Antelo está viviendo una de las etapas más felices de su vida, siendo papá y ahora brillando en el mundo de las redes sociales.



El ex presentador de televisión es de esas personas a las que las críticas de los ‘haters’ no lo dañan, más bien lo hacen más fuerte para salir adelante.

Marco está casado con la presentadora de televisión Anabel Angus, ambos son padres de Santiago, de 1 año



Se confiesa enamorado de su esposa; afirma que no es celoso y que es un papá funcional.

- ¿Sos de cambiar pañales, levantarte en la madrugada o bañar a tu bebé?

Sí, trato de compartir con él todo lo que puedo; soy un papá funcional, cambio pañales, madrugo, lo baño, lo que haga falta yo lo realizo. Cuando puedo, lo hago dormir, todo lo normal.

Marco Antelo fue uno de los rostros más bellos de EL DEBER en 2008

- ¿Qué es lo más complicado de ser padre?



Perderme algunos momentos por trabajo, crecen demasiado rápido; hoy por hoy lo veo menos horas de lo que me gustaría.

- ¿En el ámbito laboral estas brillando con tu podcast?

Venimos trabajando hace años para construir el canal Ailive, donde tenemos varios podcasts. El único que está al aire, por ahora, es De Generaciones, pero pronto vuelve Chárlamela que me encanta y algunas bombas que van a mover el tablero de los medios.

- ¿Cuál ha sido la clave del éxito, para que en tan poco tiempo sea uno de los favoritos?

Empezamos en 2020, fueron cuatro años de mucho trabajo y aprendizaje, de tomar riesgos y hacer las cosas bajo estándares internacionales, esa es la base de ese éxito, además de la fortuna de que la gente nos elija y disfrute de nuestro contenido.

- ¿Nunca has pensado trabajar con tu esposa en televisión?

En algún momento tuvimos la posibilidad, cuando no éramos ni cortejos (risas). La admiro mucho, ella es la mejor en lo que hace, seguro sería algo que disfrutaría. Pero en estos momentos, no es una posibilidad que me dé vueltas en la cabeza.

- ¿Qué pregunta le harías a Anabel como entrevistada que nunca le hayas realizado?

La he entrevistado tres veces. En esta ocasión le preguntaría. ¿Cuál es el secreto, para guardar tu corazón y ser una persona tan maravillosa?

El podcast de Marco Antelo es uno de los más visto en redes sociales. "Mis kilos nunca definieron mi valor como persona. Me ocupo de estar sano", dice

- Tenés a una de las mujeres más querida del país, ¿sos celoso?

No soy celoso, he aprendido mucho con los años, me gusta que ella sea libre, que viva sin preocupaciones, y que al final del día siempre me vuelva a elegir.

- Mucho te criticaron diciéndote mantenido o refiriéndose a tu peso, ¿afectó alguna vez?

A veces pienso que, si diera detalles, podría sonar hasta arrogante. Ninguna de las dos cosas me afectó verdaderamente.

Una porque era mentira, y en mi hogar siempre estuvieron las cosas claras, y eso era lo único que me importaba. Y la segunda, porque mis kilos nunca definieron mi valor como persona. Me ocupo de estar sano y de que en mi casa no falte nada. Mi esposa lo sabe y lo sé yo. Lo que piensen los demás es decorativo.

- ¿Cómo lidias con los ‘haters’?

Creo que a veces les damos mucha importancia, no hay que dejar que las críticas te lleguen al corazón, ni los halagos a la cabeza.

- ¿Sos feliz? y ¿qué te hace llorar?

Soy feliz y estoy agradecido. Llorar, bueno uno llora por varias cosas, de felicidad, de tristeza. Si hablamos de una cosa: la cebolla me hace llorar (risas).

- ¿Dónde o como te ves con tu esposa de aquí 20 años?

Juntos, si Dios quiere con más hijos.