María Elena, el botón de muestra

Miércoles 12 de agosto de 2020. Se acerca la medianoche y todos los que aún están en la redacción no ocultan su cansancio y las ganas de regresar a casa. Por eso celebran al oír la voz de José Miguel anunciando la partida de su vagoneta Nissan para cubrir el recorrido de rutina establecido para devolverlos, uno a uno, a su refugio. Medardo y María Elena, entre otros, abordan felices el vehículo, mientras descuentan mentalmente el tiempo que les falta para llegar al destino deseado.

Pero el deseo se frustra. Poco antes de la medianoche, justo cuando José Miguel da un giro en el retorno de la carretera que une la capital cruceña a Cotoca, a la altura de El Trapiche, su Nissan es embestida por la camioneta Toyota Hilux que conduce José Hugo. El impacto es tan fuerte, que destruye casi en su totalidad a la vagoneta, provocando la muerte instantánea de Medardo, la agonía de José Miguel -que no resiste siquiera hasta el hospital al que lo trasladan y fallece en el trayecto- y el estado de máxima gravedad de María Elena, la única sobreviviente.

Pocas imágenes de ese momento son las que conserva María Elena. Lo que sí no olvida, ni aunque trate de poner el mayor empeño en lograrlo, es el momento en el que el médico que la está asistiendo le dice que no volverá a caminar. Nunca más, a no ser que ocurra un milagro.