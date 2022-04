María Galindo: “Ya he pecado de cándida y estúpida postulándome al Defensor en 2016”

Escucha esta nota aquí

¿Cómo analiza lo que está pasando con los feminicidios terribles que enfrentamos?

El feminicidio es en Bolivia un crimen del Estado Patriarcal, que incita una pedagogía de la impunidad. El 7 de marzo hemos presentado al presidente del Estado una base de datos de más de 84 casos de feminicidas o violadores con libertad domiciliaria, y no se ha logrado, desde hace un mes, la reaprehensión de un feminicida sentenciado, que por razones de ‘sobrepeso’ había salido libre. La Administración de las cárceles ha tomado a los violadores y feminicidas como un eje de poder de la corrupción policial, con lo cual cuando un feminicida entra a la cárcel, entra suelto de cuerpo, porque inmediatamente paga una cuota a la Gobernación y obtiene todas las ventajas. Hay una tarifa para que salgan por 24 horas, hay otra tarifa para que tengan visitas de todo tipo, para que tengan cama de dos plazas, televisión, es decir, la cárcel de San Pedro, y también Chonchocoro. En el caso de Vania, por ejemplo, dicen que está en investigación. ¿Qué investigación? Ya debería existir la sentencia en 24 horas, ¿Qué investigación quieren hacer, si ese joven, incluso, estaba prófugo?

¿Usted cree que el feminicida es un psicópata?

Yo quiero que la gente entienda que el feminicida no es un psicópata como lo ha querido mostrar la Policía, sino que es un asesino que tiene un conflicto con una mujer, y que se siente propietario de la vida de esa mujer, que siente que tiene el poder de matarla, de chantajearla, de presionarla hasta el grado de quitarle la vida.

¿Qué hacer para cambiar esa situación?

Hay que cambiar varias instancias al mismo tiempo. He presentado varias propuestas y ya me he cansado de presentarlas. Primero, las cárceles deben dejar de ser tuición de la Policía, y se debe hacer un instituto carcelario multidisciplinario. Los feminicidas deben ser aislados, es decir una cárcel debe estar habitada sólo por asesinos de mujeres, en un lugar concreto del país, todos los feminicidas del país deben ir a una sola cárcel de máxima seguridad .

¿Con qué objeto?

Para que no vuelvan a construir un poder. El poder carcelario hoy está en manos de los feminicidas, no sé si podemos entender eso, es decir, incluso sentenciados están libres, ¿y eso es responsabilidad de quién? Hay que hacer un análisis muy profundo de la mentalidad, de los motivos, de las justificaciones, y hacer conocer eso a la sociedad. Creo que otro brazo de los feminicidas son los medios de Comunicación. Siempre se muestra a la mujer golpeada, maltratada, etc. Y nunca se muestra al feminicida, y el feminicida acaba con dos vidas, la suya propia y la de la mujer que ha asesinado.

¿En qué sentido?

Es muy importante que conozcamos las caras, los nombres, los apellidos para que estos feminicidas no puedan comprarse ni un pan. Deben perder el derecho a ser padres, porque un hombre que ha asesinado a una mujer no puede permanecer con la tuición paterna. Tenemos casos de niños, de hijos de feminicidas que no se pueden quitar de encima el apellido del padre. El feminicidio se puede prevenir.

¿Cómo?

El feminicidio se puede prevenir atendiendo cuando una mujer acude a denunciar a un hombre violento, ella no está yendo porque es una cosa menor, sino está yendo porque ella ya no puede manejar el problema. No deberían haber albergues para mujeres maltratadas, porque las mujeres no quieren salir de su casa, debemos hacerlos para maltratadores, y todos los denunciados deben portar una manilla, con GPS para que sepamos dónde diablos están, y que tengan horario de entrada y de salida de esos albergues.

Decía que el feminicida acaba con dos vidas, con la su vida y con la de su pareja, ¿por qué?

Porque, justamente, generan este poder carcelario para hacerse de plata, hacerse de drogas, generar unos perfiles muchísimo más violentos y crueles, pero que terminan siendo perfiles autodestructivos. Quiero hacer un estudio psicosocial, pero entiendo por qué el Ministerio de Gobierno no me da paso, porque los feminicidas son un negocio para la Policía.

¿Por qué?

Al estar sentenciados por 30 años, sin derecho a indulto, son personas que entran a la cárcel dispuestos a todo, entonces son un negocio porque la Policía extorsiona a los feminicidas, pero luego los convierte en su brazo de extorsión en contra del conjunto de la población penal, entonces es una cosa muy grave.

¿Por qué no postuló al Defensor del Pueblo?

Porque no puedo pedir el voto a una Asamblea que no respeta, no puedo permitir que se manosee mi trabajo al cual le dedico, por supuesto, mis mejores energías, para que luego debido a un juego asqueroso político de espaldas a la sociedad me descalifiquen sin motivo. A mí eso ya me ha pasado el 2016. Ya he pecado de cándida y de estúpida presentándome en la anterior postulación. La política está privatizada no por partidos, sino por mafias caudillistas, Comunidad Ciudadana es una mafia caudillista y el MAS es otra.

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha admitido dos amparos de los presentados por Mujeres Creando, contra el presidente Luis Arce, y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, ¿cómo lo ves?

No importa el resultado. Lo logramos siendo nadie, porque somos las lesbianas, las feministas, las locas, las histéricas. Nosotras no somos del MAS, no somos del menos, nosotras somos nadie. Nos hemos ganado el lugar a plan de trabajo y a ti te consta.

