María José Vargas: “Siempre me gustaron más los deportes que las pasarelas”

Cuando tenía 16 años, me interesó un poco por lo que veía a mi hermana Ximena que era modelo, y yo quería ser como ella, pero creo que siempre me gustaron más los deportes que las pasarelas.

Ese es el tema más complicado. Los extraño mucho cuando viajo, pero todo en la vida tiene que tener un balance. Me duele el alma a veces perderme momentos con ellos, pero también hago lo que tanto me gusta y creo que puedo darles un buen ejemplo: que me vean, y quieran practicar deporte; entonces, igual juego por ellos.

Creo que todo el mundo pensó que me retiraba desde mi segundo hijo, pero mi carácter no me deja y también como dije: me apasiona mi deporte. Considero que siendo feliz, puedo transmitir más felicidad a las personas que me rodean y están cerca mío.