María René Espada: “Me pagan por hacer lo que me gusta, que es bailar”

María René Espada (22) no sólo encanta por su sonrisa, sino también por su amabilidad. Se ha convertido en una de las bailarinas más queridas a nivel nacional.

Su amor por el baile empezó en el colegio y desde ese entonces no ha parado. Esta pasión que siente por la danza, hace que aguante bailar a bajas temperaturas, dejar a su familia por semanas y hasta estar alejada del amor de su vida.

Desde muy pequeña me gustó la danza, comencé bailando en el colegio y luego entré a una escuela de baile. Desde ahí inicié mi trayectoria de bailarina.

Estoy en Maroyu hace más de un año, y me contactaron mediante un coordinador del grupo.

Lo positivo es que me gusta lo que hago, conozco tantos lugares y gente gracias al baile. Además, el cariño del público es muy lindo, y me pagan por hacer lo que me gusta, que es bailar.