Mario Aguilera: “No soy títere del MAS, tampoco soy títere de Creemos”

Pide que se cumpla una sentencia constitucional que, según dijo, no la buscó. Mario Aguilera se estrelló ayer con los asesores del gobernador y advirtió que si ésta no se cumple puede ir preso, así como Zvonko Matkovic. Dijo que si se omite ese fallo se favorecerá a otros. Aseguró que no es "cobarde, vendido ni corrupto".



— ¿Cómo ha recibido la decisión del TCP? ¿Asumirá?

Lo más importante del fallo es que nos manda a asumir la suplencia en la gobernación de Santa Cruz y manda al Presidente de la Asamblea y a la Asamblea a cumplir con el procedimiento. A raíz de eso, efectivamente, envié una carta a la Asamblea Legislativa Departamental, a su presidencia, poniéndole en conocimiento, por si él no se había enterado, de la sentencia. además, de la inmediatez que establece el documento para su cumplimiento, en el entendido de que nuestra Asamblea se encuentra en un receso todavía.

¿Ahí me preguntaba? ¿Va a asumir? ¿Qué opción tenemos para no cumplir una sentencia constitucional? He escuchado a muchos abogados de manera muy interesada, porque al final de cuentas, es la institucionalidad del gobierno departamental de Santa Cruz, la autonomía, lo que se está poniendo en juego. Luis Fernando Camacho es el gobernador y nunca lo hemos puesto en discusión. Además, es parte de mi orgullo, porque aparte de ser su acompañante fui su jefe de campaña y Vicegobernador con el 55.64%. Esa es la voluntad del pueblo.

— ¿Se cumplirá la ley que determina en qué casos se asumirá la suplencia?

Quienes me han ayudado a tratar de entender la situación, tampoco conocen una salida ante una sentencia constitucional. Ayer escuchaba, de manera muy ilustrativa a un constitucionalista que decía que ‘no hay nada más’, solo el Tribunal Celestial.

Hay acciones que se están tomando, con Creemos o la Asamblea, presentando una solicitud de aclaración y enmienda, que es el último paso. Si eso le da solución, pues yo sigo siendo el Vicegobernador para definirlo.

— El Estatuto Autonómico dice que no hay suplencia ante una detención preventiva. ¿Qué dice usted ante esta situación?

En realidad, la detención preventiva no está ni en la 293 ni en el Estatuto; allí dice ‘ausencia’. Además, la 293 es el resultado de otra sentencia que un juez tuvo que decirle a la Asamblea que legisle. Este señor, su servidor público, Mario Aguilera, los primeros días de enero del 2023, se reunió con todos los abogados de la gobernación y de la Asamblea en esa mesita que está aquí al lado. Tratamos de construir una ley para darle solución al tema de la ausencia, pero tuvieron que esperar a que un juez se lo ordene. Ahora, la 293 tampoco habla de la ausencia del Gobernador por su secuestro. Entonces que vayan y aclaren este tema donde corresponde que es en los tribunales. La defensa se debió haber hecho en la justicia.

— ¿Puede asumir el cargo de manera automática?

La única forma que asuma la gobernación de manera temporal o con suplencia gubernamental es a través del cumplimiento de la 293 y la Asamblea tiene que llamar a una sesión, hacer el análisis de la situación y solo ellos nos pueden dar posesión como gobernador en ejercicio y en suplencia gubernamental, hasta que retorne el gobernador electo, Luis Fernando Camacho

— ¿Entonces, usted está pidiendo que se acate el fallo?

Primero, yo no estoy pidiendo que se acate. Yo estoy acatando un fallo que no pasó por mi voluntad. Esto se pudo haber arreglado de muchas otras maneras con mucho tiempo de antelación. Le voy a decir al gobernador Luis Fernando que lo están asesorando mal; no le están diciendo la verdad completa. Tuve oportunidad de leer dos entrevistas escritas al Gobernador, donde se me sindica de ‘títere traicionero’. Aquí está el servidor público electo, el segundo de la gobernación de Santa Cruz, dispuesto a cumplir con su obligación

Y por qué digo que están asesorando mal porque el Gobernador está ahora secuestrado y además preso por otros dos o tres temas de los que sus asesores son responsables. ¿O no estamos olvidando que también tiene detención por el caso decretazo? ¿O nos estamos olvidando que también tiene detención por el carro bombero? Y también esos asesores le hicieron firmar el convenio para la carretera para dejarnos sin agua a los tres millones de bolivianos en la región metropolitana. Pero ¡por Dios! Aquí nos hemos acostumbrado a mentir. No van a burlar la verdad.

— Creemos amenaza y el MAS amenaza con iniciar procesos y un juicio de responsabilidades en caso de que no asuma...

Si Mario Aguilera o el gobernador no cumple con la sentencia, que se va preso. Ese será mejor negocio para algunos, seguramente porque la gobernación tendría que elegirse entre los 28 asambleístas a un gobernador interino. O sea, chau autonomía, chao y el voto ciudadano se deja de respetar. Si Zvonko no cumple con la sentencia también se va preso. ¿Entonces en manos de quién quieren dejar la gobernación? Aquí la puede tomar cualquiera.

Ahora entiendo porque con el último proyecto de la ley LOED pretendían quitarle la representación a la vice gobernación. Esto lo sabían con antelación, señores, esto es una emboscada. Así de cobarde han actuado. Háblenle a la gente con la verdad. Se acabaron los mitómanos y aquí no se permite la mentira. Me pueden acusar de lo quieran, pero no me van a acusar de de cobarde ni de vendido. No soy títere del MAS, tampoco soy títere de Creemos.

— ¿Ya no existen opciones?

Hay una opción. Es irse preso y abandonar mi compromiso. Eso es lo que Creemos quiere. Hasta ahora no han sido eficientes en nada, ni si quiera en la defensa del gobernador han sido eficientes. Le han llevado a cometer varios errores y ahora lo tienen en Chonchocoro, lejos de su familia y de cumplir sus obligaciones.

— ¿Qué pasará con la estructura el círculo de confianza del gobernador?

¿Cuál es la estructura? ¿Su asesor? ¿Ese señor quieren que trabaje aquí? Hasta ahora lo tiene guardado a Luis Fernando, con dos procesos que lo hicieron firmar. ¿Ese es el líder o el resto de cachorritos rabiosos porque no llegan a perros rabiosos?

— ¿A quién se refiere

Como perro rabioso me refiero a Wálter Chávez, quien es el asesor y guía de todos estos señores y esos que quieren parecerse a él. Y esto no es con gritos, es con trabajo, hay obligaciones que cumplir con este pueblo. Todos los días estamos con emergencias y nosotros estamos distraídos.

— ¿Cambiará el gabinete?

Yo soy vicegobernador y cuando alguien asume una responsabilidad, lo hace con gente de confianza que tiene que tener condiciones para generar trabajo eficiente en favor de la ciudadanía. Seguramente que habrá cambios. ¿O ustedes están contentos con la gestión?

— ¿Será necesaria una asamblea extraordinaria para que esto se acabe?