Mario Rueda Peña: “La historia juzga a las personas. Las personas no se juzgan a sí mismas”

¿Qué destaca de su trayectoria política y en su carrera como periodista? De eso se encarga la historia. La historia juzga a las personas. Las personas no se juzgan a sí misma. Solo he sido diputado por Santa Cruz y escritor.

¿Desde cuándo ejerce el periodismo? A finales la década de los años 60. En esa época era estudiante de Derecho y tuve un encuentro con René Zavaleta Mercado. Me dijo que leyó un artículo que yo había enviado para su publicación en una revista y percibió que tenía habilidades para el género periodístico, así que solicitó a los encargados de La Nación que me contrataran como redactor. Así empecé.

¿Por qué se fue a Alemania? Alemania Democrática (comunista) fue la única que me ofreció asilo diplomático. Cuando ocurría algo en Bolivia me buscaban para que suministrara algunos datos. Era una época muy difícil. En el edificio en el que vivía todos mis vecinos eran de la Policía Secreta. Incluso, tuve una hija en Alemania, pero el gobierno comunista me prohibió casarme con la madre de la niña. Adujeron que la hija de un alto funcionario del gobierno alemán (en ese caso la madre de la niña) no podía casarse con un extranjero por razones de seguridad nacional.

En Chile, ¿también ejerció el periodismo? Trabajé en el diario Puro Chile (dos años), dirigido por el célebre periodista chileno Jorge Gómez. Tuve la oportunidad de entrevistar a los sobrevivientes de los Andes (accidente aéreo ocurrido en octubre de 1972). También estuve cuando se produjo el terremoto que causó mucho daño en ese país. Recuerdo que en ese momento el movimiento era muy fuerte en Santiago. El piso se hundía a mí alrededor. Caminaba agarrado de los tallos de los árboles para no caerme, pero afortunadamente no sufrí lesiones. Las réplicas al día siguiente fueron terribles en Valparaíso. Hubo olas de varios metros de altura.

¿Cuándo regresó a Bolivia?

Cuando cayeron las dictaduras. Me encontraba en Alemania cuando René Zavaleta Mercado me llamó para decirme que me necesitaban como periodista. No pensaba regresar porque me encontraba trabajando muy bien en Leipzig, pero le hice caso a Zavaleta y me vine. Después, recibí la invitación del presidente Hernán Siles para ocupar el Ministerio de Informaciones.